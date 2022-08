Ataque de perros y muerte en Rivadavia: crece la reproducción de canes sin control y la falta de tenencia responsable

Una mujer de 52 años murió el domingo en Rivadavia, luego de haber sido atacada por dos perros en la zona rural de La Libertad, provocándole múltiples lesiones. Por la gravedad de las mordeduras y a pesar de haber sido trasladada hasta al hospital Perrupato para brindarle atención médica, la víctima falleció. El caso volvió a abrir un debate sobre el crecimiento de la población canina en la vía pública y el abandono animal que se hace más nítido en los tiempos de crisis económicas.

Los grupos de perros actúan en jaurías y prevalece su instinto animal por encima de la domesticación o la educación.

“Los ataques por hambre son poco probables. Los perros asilvestrados o con poca domesticación, muchos conservan sus instintos más básicos y cuando uno ataca, siguen los otros. Así funcionan cuando están en grupo y cuando los ataques provocan la muerte de una persona es porque no responden a una orden, como lo pueden hacer los que están domesticados, por ejemplo”, explicó la médica veterinaria Noelia Guevara, diplomada en etología clínica.

“Algunas veces dan señales de que van a atacar, otras veces no dan tiempo. Yo me he especializado en esto y hay veces que se puede hacer una recuperación del perro, otras no. Lo que sí se debe separar de la manada”, aclaró y subrayó que los ataques mortales no son frecuentes, pero sí las mordeduras.

Por último recalcó que una tenencia responsable y el control de la natalidad de los canes, son formas de evitar las manadas y el comportamiento en jauría.

Buscan capturar a los perros del ataque

La directora de Zoonosis de la Municipalidad de Rivadavia, Analía Lovagnini, afirmó que están agotando los distintos protocolos para la captura de los animales que pertenecían al dueño de la finca en el que ocurrió la tragedia.

“A dos días del hecho no los hemos podido aprehender porque llegamos a la finca, nos ven y se escapan. Son muy escurridizos y son de tamaño mediano, lo que dificulta la aplicación de los dardos tranquilizantes. Lo que sabemos que esos perros tienen dueño pero nadie los educó ni hizo un control de las cruzas y de su salud”, afirmó la médica veterinaria.

Respecto del problema de la superpoblación de estas mascotas aclaró que en la vía pública no se observa con una gran magnitud, aunque sí en la zona rural.

“Lamentablemente hay personas que sus animales tienen crías y las abandonan en las fincas. Tiran los cachorros y no toman dimensión de lo que puede pasar en áreas de grandes extensiones, donde no hay buena iluminación y cualquiera puede ser un blanco para estos ejemplares”, advirtió la funcionaria.

No obstante, también reconoció que hay mayores grados de conciencia de vecinos que acuden a los veterinarios móviles gratuitos de los municipios o que propicia los medios para esterilizarlos y vacunarlos.

Respecto de los perros que atacaron a Claudia Cáceres, una vez que sean capturados quedarán a disposición de la Justicia, la que después de una observación antirrábica de 10 días y colocación de vacunas, puede derivar en que se les busque un nuevo hogar.

“Estamos en comunicación permanente con la fiscalía, para avanzar en la aprehensión de los perros con distintas estrategias, pero no es simple en tanta extensión y con animales que son de un porte medio”, insistió la titular de zoonosis.

Castración gratuita, sistemática y sin burocracia

El abogado especialista en derecho animal, Oscar Mellado, apuntó a que el problema es uno solo, “la superpoblación de perros y la solución desde el punto de vista ético y científico es la castración, gratuita, temprana, sistemática y extendida en el tiempo”.

Una pareja de perros puede llegar a tener centenares de cachorros explicó el titular de la Asociación Civil por el Reencuentro y la Vida Animal, (Asoreva), con lo cual dimensionó que con esa alta reproducción hay una serie de consecuencias desde accidentes de tránsito, a ataques en la vía pública, enfermedades, suciedad en las calles, entre otras.

“No conozco en profundidad las circunstancias en las que murió la señora, si la atacaron porque se cayó y se lastimó y al ver sangre la mordieron o porque tenían hambre y primó el instinto animal. Lo que sí puedo decir es que si no hay una tenencia responsable y una política de castración estas cosas, aisladas, ocurren”, afirmó Mellado.

El letrado llamó a los municipios a redoblar los esfuerzos para seguir conteniendo la población de perros y gatos y a hacer educación para la tenencia responsable de las mascotas. Y destacó que Mendoza es pionera en la prohibición de la eutanasia, como método para la regulación de la población canina.

“Hay que facilitar a los ciudadanos las posibilidades de una castración, porque gente que hace kilómetros para ir a esterilizarlo y después de esperar se vuelve con el animal sin castrar no estamos siendo efectivos”, consideró.

La actual secretaria de la Mujer de la Unión Cívica Radical y ex concejal de Luján de Cuyo, Alicia Beningaza fue la autora de una ordenanza que llegó a la Legislatura para identificar a las mascotas en tenencia responsable, como a los comunitarios o abandonados, la que debe ser sometida a un control de natalidad y promover la adopción y la tendencia responsable.

“Tener un registro de perros es una política de zoonosis para poder hacer un control de la población de los mismos y saber en qué condiciones están y sobre todo qué peligro pueden llegar a representar para la comunidad. La realidad es que cuando a un animal se lo retira del lugar en donde vive, está comprobado que después viene otro a reemplazarlo. Adopción responsable y un seguimiento como la castración masiva es lo que promovimos con la ordenanza que fue presentada como proyecto de ley también”, recordó Beningaza.