Asueto en el Bonetti, velatorio y misa por Thiago, el alumno que falleció en una clase de educación física

La comunidad educativa del Instituto Padre Valentín Bonetti atraviesa un profundo momento de tristeza tras el fallecimiento de Thiago Farina, estudiante de 2° año, que ayer se descompensó mientras practicaba educación física en ese colegio..

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A través de un comunicado, la institución expresó su pesar por la pérdida y acompañó a la familia, amigos y seres queridos del joven. “Esta noticia nos conmueve profundamente y nos invita a acompañarnos en este momento de tristeza”, manifestaron desde el equipo de conducción.

Además, hicieron llegar sus condolencias y destacaron el acompañamiento a los allegados del alumno en este difícil momento, invitando también a toda la comunidad a unirse en oración por su eterno descanso.

En ese marco, se informaron los detalles de la despedida. El velatorio comenzó ayer y continua hoy de 9:00 a 12:00, en la intersección de calles Pellegrini y Paso de los Andes. Asimismo, anoche a las 20:00 se celebró una misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

“Nos reunimos a rezar por Thiago, confiando su vida al amor de Dios y acompañando a su familia en este momento de dolor”, expresaron en la convocatoria.

Además la institución hoy, al igual que ayer, tiene asueto.

La noticia generó una fuerte conmoción entre compañeros, docentes y familias vinculadas a la institución, que por estas horas se unen para despedir al joven y brindar contención a sus seres queridos.

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El caso que conmueve a la provincia

El adolescente sufrió ayer al mediodía una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar. En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital Notti.

A ese nosocomio ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó el deceso.

El caso recayó sobre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Todo indica que el fallecimiento del alumno se debió a alguna patología cardiológica. No hubo participación de terceros ni violencia sobre la víctima.