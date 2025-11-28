Así serán los cortes de calles totales e intermitentes en el Centro por la Maratón Nocturna de mañana sábado

Este sábado 29, desde las 21.30, la Ciudad vivirá una nueva edición de la Maratón Nocturna, un evento que ya agotó sus cupos y reunirá a más de 2.000 corredores. Además afectará al Metrotranvía.

Para garantizar la seguridad de los participantes y ordenar el tránsito, se implementará un importante operativo vial que incluye cortes fijos, intermitentes y desvíos recomendados.

Cortes de calles y operativo de tránsito A partir de las 21, las arterias por donde pasará la maratón tendrán cortes totales: Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia y los alrededores del lago del Parque General San Martín.

En las intersecciones con calles transversales, los cortes serán intermitentes, permitiendo el paso vehicular según el avance de la carrera.

Además, se definieron rutas alternativas para facilitar la circulación: De sur a norte: interior del Parque San Martín, Club Hípico, Carlos Thays y Lencinas (lado oeste), o bien España, San Martín y San Juan (lado este).

De norte a sur: interior del Parque por Lencinas y Carlos Thays, Club Hípico y Corredor del Oeste (oeste). También 9 de Julio, San Martín y Rioja (este).

De este a oeste: Peltier y Pueyrredón (sur), o Necochea, Las Heras y Juan B. Justo (norte).

De oeste a este: Sobremonte y Pedro Molina, con desvíos hacia Peltier y Mariano Moreno (sur), o Lencinas, Avellaneda y Gutiérrez (norte). El Metrotranvía también verá afectado su servicio: se interrumpirá durante una hora, de 21.30 a 22.30.