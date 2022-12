Así quedó el Obelisco tras los festejos de Argentina campeón: vandalizado y destrozos en el interior

Unas cuatro millones de personas configuraron hoy una gigantesca marea albiceleste y salieron a las calles para saludar a la selección argentina campeona del mundo, en una imponente demostración de agradecimiento que será recodada por décadas en el país. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó a Télam que fueron al menos cuatro millones las personas que se movilizaron este martes en distintos puntos como el Obelisco porteño, la avenida 9 de Julio, la autopista 25 de Mayo y Riccheri, la Plaza de Mayo y la zona de Ezeiza, desde salieron los jugadores en esta caravana post mundialista.

Fueron tantos los aficionados que invadieron la capital argentina que los jugadores tuvieron que abandonar el micro que los transportaba a Buenos Aires y se subieron a helicópteros para dar un paseo sobre la capital que el gobierno aseguró fue un desfile aéreo.”Los campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros por que se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular’', dijo Gabriela Cerruti, portavoz del presidente Alberto Fernández en Twitter.

Obelisco vandalizado. Gentileza / Clarín

Tras sobrevolar puntos clave de Buenos Aires en donde se reunieron los aficionados, el helicóptero regresó a las instalaciones de la Asociación de Fútbol de Argentina fuera de la capital. Muchas personas siguieron un tiempo después festejando en las calles y otros emprendieron el regreso a sus casas con las caras largas. ”Estamos enojados porque el gobierno no organizó como debía para que nosotros festejemos; nos robaron la Copa del Mundo’', dijo a The Associated Press Diego Benavidez, de 25 años, quien llegó a la capital muy temprano para ver a la selección campeona.

El desfile se suspendió poco después de que dos sujetos saltaron de un puente hacia el autobús descapotable que trasladaba a los jugadores. Uno cayó dentro del autobus y el segundo cayó al pavimento. Los planes iniciales de llegar a la zona del monumento del Obelisco, en el centro de Buenos Aires, se truncaron, reprochó a su vez en Twitter el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui’' Tapia, quien se trasladaba junto al plantel triunfador en el Mundial de Qatar.

Diez bomberos y policías de la Ciudad resultaron heridos esta noche al intentar desalojar el Obelisco de hinchas que permanecían dentro luego de los festejos por la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar, mientras que catorce personas fueron detenidas por la agresión y otros disturbios en la zona, informaron fuentes de la fuerza. Además el emblemático monumento fue vandalizado y sufrió graves daños cuando hinchas rompieron el ingreso y el cierre perimetral para poder ingresar.

Muchos aficionados que llenaron las calles se enteraron de que el recorrido del autobús había sido modificado gracias a vecinos que colgaron carteles en sus viviendas en los que advirtieron de ello.Pese al cambio de planes, el Obelisco de Buenos Aires se llenó de personas decididas a festejar de igual modo.