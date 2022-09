Por más vueltas que se le dé a la situación, por más peregrinación por kioscos, almacenes y puestos de diarios y revistas, en Mendoza no hay figuritas de la Copa del Mundo Qatar 2022 por ningún lado. O no hay suficientes, porque aquellas que llegan por las vías oficiales “se vuelan” en cuestión de minutos. Entre este jueves por la tarde y la mañana del viernes se espera que lleguen a Mendoza 10.000 paquetes más que envió Panini durante la tarde del miércoles y se distribuirán en los comercios.

La estimación es que serán no más de 300 sobres por punto de venta. “Se venden en menos de una hora, y después son días y días enteros de ver a chicos –y no tan chicos- que vienen a preguntar por figuritas y se van angustiados y enojados porque no consiguen”, describe María Laura, quien trabaja en un kiosco de las inmediaciones de la plaza departamental de Godoy Cruz.

El detalle es que detrás del circuito oficial, ese que comienza con el envío de Panini Argentina a sus distribuidores provinciales para que después se repartan en los locales con los que se trabaja regularmente, hay un circuito extraoficial y que va abriéndose camino en WhatsApp y las redes sociales. Y donde, misteriosamente –o no tanto- se consiguen los álbumes y todas esas figuritas que, generalmente, no aparecen en los comercios del interior del país.

Se trata de comerciantes que, por fuera del aceitado circuito de distribución oficial, ponen a la venta lotes mayoristas de figuritas, con precios más altos que los de referencia (los comerciantes compran oficialmente cada sobre a 114 pesos –promedio- para venderlos a un valor base de 160 pesos). El detalle es que en estas páginas se compran a cerca de 160 pesos cada paquete, lo que lleva a que –sumado el flete y la ganancia estimada- cada sobre salga a la venta a entre 200 y 250 pesos para el público.

Así funciona el circuito de “figuritas blue”, donde kiosqueros y coleccionistas las pagan 40% más caras. Foto: Archivo Los Andes.

“El único lugar donde conseguí figuritas en Las Heras las tenía a 250 pesos por paquete. Había escuchado a gente que contaba haberlas comprado a 200 pesos y estaba indignada, ¡imaginate lo que sentí cuando me pidieron 250 pesos por paquete!”, resume con una mezcla de enojo y resignación María Elena, quien se ha propuesto completar el álbum de Qatar 2022 junto a su familia para continuar alimentando esta pasión de coleccionista que se despertó en ella hace varias ediciones ya.

“En los grupos de WhatsApp cerrados se envían y reenvían mensajes con números de teléfono y páginas webs donde uno se puede meter y comprar en cantidad figuritas. Son comerciantes que suelen vender todo tipo de mercadería, bebidas, cigarrillos, golosinas por lo general. Y que este año están dándole un protagonismo fuerte a las figuritas”, destaca a Los Andes un comerciante que prefiere no ser identificado en la nota.

Furor por las “Figuritas blue”

Así como el dólar tiene su precio oficial si se lo compra en bancos o entidades financieras habilitadas –con sus respectivos requisitos y limitaciones legales- y un precio más alto en el mercado paralelo (lo que se conoce como “dólar blue”, sin grandes garantías), con las figuritas de Panini del Mundial 2022 está ocurriendo algo similar. Existen los paquetes a precio oficial y los paquetes a “precio blue”.

“Ante la falta de paquetes suficientes que lleguen por medio del distribuidor, son varios los que están comprando en estas páginas porque es lo que más les está pidiendo la gente. Y están más caras de lo que vende Panini por medio del circuito oficial. El álbum, por ejemplo, en estos sitios tiene un costo base de 900 pesos (oficialmente salió a la venta al público a 750 pesos), y de ahí hay que agregarle el envío y lo que sería la ganancia de quien lo recibe para venderlo a la gente. Cada paquete de figuritas le cuesta, al comerciante, 160 pesos, que es el precio con que se anunció que saldría a la venta para la gente”, indicó el mismo comerciante a Los Andes.

Si bien estas alternativas circulan –y fuerte- en los chats de los kiosqueros mendocinos, lo cierto es que las páginas webs están abiertas al público en general. Los packs están armados en cantidad y no suelen venderse de a menos de 100 paquetes por pedidos. “Hay lugares donde te ofrecen 1.000 paquetes a 160.000 pesos, lo que justamente hace el valor de 160 pesos por cada paquete.

Claro que eso es lo que tiene que pagar el comerciante de base para recibirlas. Son precios muy diferentes a los que se manejan desde los distribuidores –compran cada paquete a 114 pesos- y mucho más altos cuando salen a la calle, pero la gente está cansada. Quien las colecciona, quiere conseguirlas como sea. El los comerciantes sabemos que necesitamos vender figuritas para vivir”, explica el kiosquero mendocino.

Un tentador paraíso por explorar

Con solo escribir “Figuritas Panini Mundial 2022″ en el buscador de Facebook, por ejemplo, aparecen infinitas ofertas en Market Place. Allí la cantidad de fotos de los sobres granates y de los álbumes del mismo color marean a quien ingresó con la idea de conseguir “las tan esperadas figuritas”.

Promociones que ofrecen desde sobres a 190 pesos por unidad, con ofertas de comprar 5 por 900 pesos o 10 por 1700 pesos abundan entre las opciones locales. “Álbum Qatar 2022 más caja de figuritas, por mayor”, es otra de las tentadoras propuestas. Y si bien no se especifica la cantidad de cromos, si se lee con claridad el valor de la oferta: 12.750 pesos. Para ahondar en detalles, la alternativa es iniciar una conversación con el vendedor. Y, vale aclarar, en este universo no hay ningún tipo de garantía que deje tranquilo al comprador ante un eventual reclamo.

Si bien estas propuestas se limitan específicamente a Mendoza, en Buenos Aires (donde, como suele decirse, Dios atiente a pesar de estar en todas partes) las promociones son más tentadoras. Y son estos enlaces y números telefónicos los que circulan entre comerciantes mendocinos que se quedan con las ganas de recibir más sobres de los distribuidores. O simplemente con ganas de recibir algún sobre.

En la web de una de las tantas tiendas virtuales que ofrece figuritas y álbumes en cantidad se pueden conseguir, por ejemplo, un lote de 500 paquetes (con 5 figuritas cada uno) a 50.000 pesos, mientras que el costo de los 250 paquetes asciende a 25.000 pesos.

Estas son las propuestas intermedias, mientras que las dos extremas –la más alta, que ofrece 1.000 paquetes a 100.000 pesos, y la más baja, de 100 paquetes a 10.000 pesos- se encontraban hasta este jueves agotadas.

En esta misma tienda se ofrecen –para colocar en el carrito virtual antes de confirmar la compra- la posibilidad de adquirir el álbum y, de acuerdo a la cantidad, es el precio y la conveniencia (a mayor cantidad de álbumes, más barato el costo individual). De esta manera, los 250 álbumes tienen un valor de 147.500 pesos, mientras que si se baja a 100 unidades, el valor desciende a 59.000 pesos. Sin stock, en tanto, está la promoción de los 30 álbumes de Qatar 2022 a 17.700 pesos.

Tanto la disponibilidad como los precios van cambiando minuto a minuto, ya que es la propia oferta y demanda lo que va regulando el movimiento en general.

Por fuera de lo que se ofrece en la web al público en general, hay promociones para comerciantes minoristas que estén interesados en hacer sus pedidos “puenteando” a los intermediarios. En la más recientes de las promociones –anunciadas el miércoles- se ofrecen, por ejemplo, un álbum y 15 paquetes de figuritas a 3.900 pesos. La misma promoción, aunque con el álbum de tapa dura y en edición coleccionable, asciende a 5.900 pesos.

La promo en cuestión les permite a los comerciantes comprar también 10 álbumes de tapa blanda y 100 paquetes de figuritas a 19.900 pesos. En cuanto a las figuritas, llevando 30 o más paquetes, el valor por unidad es de 100 pesos; y también se ofrecen lotes de 100 paquetes (a 10.000 pesos) y de 500 paquetes de figuritas (a 50.000 pesos).

La fiebre mundialista no solo abarca al álbum de Qatar 2022 y sus figuritas, sino también a réplicas prácticamente perfectas de las camisetas de la Selección Argentina (cada una se vende a 3.500 pesos, aunque si se compran 12 o más, el valor de cada una desciende a 2.500 pesos), pelotas (4.500 pesos cada una, 3.100 pesos si se piden 12 o más) y gorras de la selección (1.600 pesos cada una, 799 pesos por 12 o más).