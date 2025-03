Así fue el rescate de 15 bebés recién nacidos en Bahía Blanca: a oscuras y con desborde cloacal

"No era sólo agua, era barro, cloacas desbordadas, cosas que venían de las cloacas ", relató a Clarín Mariana Calahorra , médica de neonatología del hospital y trabajadora hace 25 años. "Nos miramos y no hizo falta que ni hablemos, ya sabíamos qué teníamos que hacer".

Temporal: rescate de bebés en el hospital Penna de Bahía Blanca (Gentileza Clarín) Temporal: rescate de bebés en el hospital Penna de Bahía Blanca (Gentileza Clarín)

Los bebés más frágiles y la necesidad de una evacuación rápida

En la sala de neonatología había 15 bebés internados, entre ellos dos en estado especialmente delicado: Amelí, de apenas 1 kilo, y Mael, de 1,6 kg. Cuatro de los bebés requerían oxígeno, y dos de ellos utilizaban un dispositivo CPAP, un sistema más complejo de oxigenación que debió ser adaptado de urgencia a una cánula nasal.

Las profesionales actuaron con rapidez para estabilizar a los bebés y trasladarlos fuera del subsuelo. Algunos fueron llevados en brazos, otros en incubadoras hasta donde la inundación lo permitía. "La incubadora no se puede trasladar, tiene ruedas, pero no se puede trasladar con agua hasta la cintura, porque por más que sea alta, no la podemos hacer arrastrar", explicó Calahorra.

Una vez a salvo en un sector seco del hospital, los bebés fueron entregados a sus madres, quienes los ayudaron a mantener la temperatura corporal colocándolos sobre sus pechos en contacto piel a piel. Sin embargo, la evacuación no había terminado: era necesario trasladarlos a otro centro médico para garantizar su seguridad.

El traslado de los bebés a otro hospital

La evacuación hacia el hospital privado Dr. Raúl Matera, ubicado a seis kilómetros de distancia, se organizó en tres vehículos: una camioneta del personal de servicio, una ambulancia y un camión del Ejército. El recorrido estuvo marcado por la urgencia y la dificultad de atravesar calles inundadas.

Finalmente, después de horas de tensión y esfuerzo, los bebés lograron ser reubicados en un entorno seguro. Recién el viernes por la noche pudieron regresar a sus hogares, afectados igualmente por el temporal.

"Nos demoramos porque mientras subíamos a los bebés, hubo que llevarse a los adultos de la terapia intensiva, que también funciona en el subsuelo. A ellos se los pudo cargar más rápido en el camión", recordó la médica de neonatología del hospital

A pesar de una mejoría en las condiciones meteorológicas, las inundaciones en Bahía Blanca continúan generando complicaciones en distintos puntos. El hospital Penna, uno de los principales centros de salud de la región, sufrió daños estructurales severos y aún se evalúa el impacto total del temporal en sus instalaciones.

"La reconstrucción va a costar no menos de 400 mil millones de pesos", estimó este domingo el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, sobre los daños en la zona. "Perdimos ambulancias, patrulleros y camionetas que no pudieron continuar con sus tareas", lamentó.