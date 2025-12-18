El Sendero de Gran Recorrido (SGR) los Andes ya es una realidad. Con la publicación de su existencia en el boletín oficial, quedó formalizado el programa que abarca más de 450 kilómetros en su versión troncal de norte a sur , pero que supera los 600 kilómetros si se suman los otros recorridos periféricos y ramales que se desprenden. Y que atraviesa 7 departamentos, 6 Áreas Naturales Protegidas y las máximas cumbres del continente americano .

El día en que un burro causó un espectacular accidente en la montaña y un tren quedó colgando hacia el vacío

De hecho, y si bien todavía se está trabajando en algunas correcciones del sendero troncal -y se continuará durante todo el verano-, ya hay pruebas pilotos confirmadas como experiencias con turistas, clubes de montaña y escuelas de guías. Y partirán durante los meses de febrero y marzo .

"Se ha seguido trabajando en el relevamiento y demarcación del sendero Troncal . El verano pasado fue la primera campaña. Trabajó con el Ejército, arqueólogos, guardaparques y clubes de montaña . Y está temporada se van a hacer algunas correcciones en base al trabajo de los especialistas , y se ponen en pruebas piloto", destacó el montañista y guía Ricardo Funes, uno de los expedicionarios que la temporada pasada participó de las expediciones que derivaron en la creación del circuito.

Así es el asombroso Sendero de Gran Recorrido los Andes, que tendrá sus primeras expediciones en febrero

En ese sentido, Funes aclaró que aún no están los grupos definidos, sino que están con el armado de la campaña de trabajo primero, y luego pasarán a las pruebas.

La base del imponente Aconcagua , el pie del Volcán Tupungato , el Manzano Histórico , la Laguna del Diamante , El Sosneado , la Laguna del Atuel , el hipnótico camino de la ruta 222 (con Las Leñas y Valle Hermoso como infaltables), los Castillos de Pincheira y, finalmente, la confluencia en el Paso Internacional El Pehuenche .

Embed Senderos de Gran Recorrido de los Andes se convierte en una política pública para nuestra provincia. Un programa que nació a partir de una propuesta de andinistas mendocinos y que, con planificación y una mirada de largo plazo, ya se encuentra formalizado con su publicación en el… pic.twitter.com/AFpTjEMg8U — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 18, 2025

Estos son los principales y paradisíacos puntos que incluye el flamante y atrapante “Sendero de Gran Recorrido (SGR) los Andes”, que se ubica a 5.150 msnm. Es el primer SGR de Alta Montaña de Argentina y, a través del reciente decreto, se le otorga la autoridad al Ente Mendoza Turismo (Emetur) para encausar los trabajos con miras a habilitarlo al público definitivamente.

El tiempo estimado que le llevará a los senderistas completar el recorrido troncal del SGR los Andes es de entre 28 y 30 días, con descanso y pernocte en zonas especialmente habilitadas).

Texto (5) Así es el asombroso Sendero de Gran Recorrido los Andes, que tendrá sus primeras expediciones en febrero Gentileza Gerardo Castillo

El verano pasado se avanzó con la capacitación a quienes tuvieron -y tienen- a su cargo la demarcación y señalización in situ de los distintos tramos. Además, también hicieron dichas campañas de demarcación y limpieza de huella, para que quede transitable en plenitud.

“Hay paisajes que son realmente soñados. Y este sendero cuenta, además, la historia de esta parte de la tierra. Porque hay tramos de caminos que usaban los pueblos originarios con sus referencias arqueológicas, pero también los arrieros para el comercio con Chile y hasta el Ejército Libertador de San Martín”, resumió a Los Andes oportunamente Gerardo Castillo, guía de montaña, apasionado por la actividad y uno de los ideólogos de este proyecto, quien ya ha explorado y recorrido varias veces los tramos del SGR. La primera vez lo hizo en 2019.

En cuando a la dificultad, varía según el tramo, la preparación de cada senderista y los cauces (ríos y arroyos) presentes en la zona. Mientras el recorrido se sitúa entre los dos tipos de cordillera -la principal y la frontal-, hay mayor altura y también mayor irregularidad en el circuito.

Buscarán restos de desaparecidos en zonas aledañas a la Laguna del Diamante Así es el asombroso Sendero de Gran Recorrido los Andes, que tendrá sus primeras expediciones en febrero Los Andes

No obstante, en la medida en que se va llegando al Sur provincial -a la altura del Río Diamante-, desaparece lo que se denomina la cordillera frontal, disminuye la altura y también hay más presencia humana (entre puesteros, veraneantes y la proximidad con los pueblos de la zona).

De hecho, al tratarse de espacios "vivos", la senda puede llegar a modificarse según la nieve y los caudales de cada temporada, por ejemplo. Por esto mismo es que uno de los pilares del proyecto tiene que ver con el mantenimiento y atención permanente del sendero.

Todos los atractivos de los Andes mendocinos por dentro

De norte a sur, el Parque Provincial Aconcagua es el punto de partida del Sendero de Gran Recorrido de los Andes, mientras que el Paso Pehuenche (ya en Malargüe) es el destino final. Sin embargo, el sendero troncal cuenta con 5 tramos principales, que pueden completarse por separado (cada uno demanda entre 7 y 8 días).

Mapa SGR

El primero de ellos, siempre partiendo desde el norte y hacia el sur, tiene su ingreso por Punta de Vacas y se extiende hasta el campo base del Volcán Tupungato. También brinda la alternativa de ingresar desde la Quebrada de Matienzo (el Río Cuevas), también en la base del colosal Aconcagua.

El segundo tramo abarca desde la base del Tupungato hasta el refugio Real de la Cruz. Esto es a la altura del Manzano Histórico, en la zona de El Portillo y por donde se completa tradicionalmente el Cruce de los Andes sanmartiniano.

El tramo tres, en tanto, parte desde el refugio Real de la Cruz hasta la Laguna del Diamante, con entrada y salida por la ruta 98. Mientras que el cuarto tramo va desde la Laguna del Diamante hasta la Laguna del Atuel, por el camino de Las Aucas y siguiendo la cuenca del Río Diamante.

sendero gran recorrido Presentarán el Sendero de los Confines. Montañistas mendocinos completaron la primera etapa para habilitar en Argentina el primer sendero de gran recorrido del país. Laguna Glaciar del Tunuyán. Gentileza Centro Cultural Argentino de Montaña

Finalmente, el quinto tramo desemboca, por la vera del Río Atuel y pasando por Valle Hermoso, en el Valle Noble y la puerta de entrada al Paso Pehuenche.

La preparación del SGR los Andes contempla la construcción de 14 cruces fluviales, pero no necesariamente son todos puentes, sino que en algunos casos se han contemplado cables, de tipo tirolesa.

Si bien la mayoría de los caminos que se vinculan con el SGR existen desde hace ya varios años (e, incluso, décadas), muchos llevan un prolongado periodo en desuso. Es lo que ocurre, por ejemplo, con aquel en la Laguna del Diamante que en las décadas de 1940 y 1950 utilizaba el Ejército Argentino para vincular este paraje con la zona del Río Mulas.

Hay otros tramos que han estado habilitados al turismo también hasta hace 20 años, como es el caso del que vincula Real de la Cruz con la Laguna del Diamante. Pero cuando se declaró intangible la zona norte de Laguna, se cerró el tránsito.

SGR 1 Así es el asombroso Sendero de Gran Recorrido los Andes, que tendrá sus primeras expediciones en febrero Gentileza Gerardo Castillo

Dificultades de todo tipo

El recorrido completo de los confines está pensado para completarse en un mes. En cada uno de los sitios incluidos se han pensado carpas para el pernocte, y esto estará debidamente ordenado y demarcado. La participación privada tendrá un rol protagónico también, ya que algunos tramos del SGR se encuentran en campos privados.

Un equipo de cartógrafos confeccionó 40 mapas, y en esas cartas -pensadas en una por cada día de expedición-, se encuentran demarcados los aspectos arqueológicos, históricos, patrimoniales, naturales y hasta frágiles (ya que se atraviesan zonas glaciares y periglaciares).

Según explicó Castillo, la parte más complicada va a estar en el pasaje entre el valle del Río Tupungato al Río Tunuyán, que es un portezuelo a 5.300 msnm y que está pegado al glaciar sur del Tupungato. La dificultad es alta porque hace falta subir por un canal de nieve pegado al glaciar y hacer un desnivel de 2.000 metros.

Proyecto “Sendero de Gran Recorrido”. Captura: Prensa Gob. de Mendoza Proyecto “Sendero de Gran Recorrido”. Captura: Prensa Gob. de Mendoza

Además, en verano -con los aumentos de los caudales-, los ríos Tupungato, Tunuyán y Grande presentarán una dificultad mayor también. En Malargüe, por ejemplo, hay sistemas de cables y carritos metálicos para cruzar los ríos caudalosos. Aunque suelen ser las mismas crecidas de esos ríos las que, en ocasiones, arrastran ese sistema.

Las alturas medias del SGR los Andes oscilan entre los 2.000 y 3.500 msnm (con picos de 5.000 y más). En los valles longitudinales, más al norte, el circuito se extiende por entre medio de la cordillera frontal y la principal, mientras que al sur todo pasa a ser principal, y baja la altura.