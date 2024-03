Artista mendocina pintó a Javier Milei, celebró que el cuadro “llegó a sus manos” y estalló el debate en Instagram

“Tuve el gran honor de retratar al presidente Javier Milei a pedido para regalárselo. Lo pinté antes de las elecciones y felizmente me avisaron que ya está en sus manos”, posteó en Instagran la artista plástica mendocina Florencia Aise mientras exhibía el retrato característico del presidente de la Argentina.

Aise, de gran trayectoria y proyección mundial en el mundo de los retratos hiperrealistas, dijo, en diálogo con Los Andes, que el cuadro fue encargado por un empresario con el fin de entregárselo como obsequio a Milei.

Cuadro listo de Flor Aise

“Está pintado en óleo sobre lienzo, lo que siempre hago. Y la idea era que lo recibiera mucho antes, pero la entrega se demoró por razones logísticas. Me comunicaron que ya está en sus manos, aunque todavía no he recibido comentarios”, explicó la artista, que viene de realizar una prolongada gira por la India invitada por una fundación. Allí dio charlas, clínicas, realizó exposiciones y pintó en algunas escuelas junto a niños especiales, entre otras actividades.

Repercusión en las redes

Los comentarios en la red Instagram no se hicieron esperar, algunos con duras críticas al gobierno. Como la de una usuaria llamada “Mari”, quien sostuvo: “No puedo evitar ver esto y que me dé tristeza, perdón. Tu talento, impecable”. También opinó con dureza Ani, otra lectora, quien remarcó que se trata de la pintura de un señor que “está haciendo padecer a mucha gente, niños con cáncer, abuelos. Me acabo de acordar del episodio donde Marge pinta al Sr. Burns”, sentenció, y de inmediato 26 usuarios respondieron a favor y en contra.

El cuadro de Milei en proceso

“¿Y qué pensás del recorte en la Cultura?”, pregunta una mujer mendocina, mientras que otro lector sentenció: “Arte y Milei no pueden ir en la misma oración”.

Aise argumentó que es artista y apartidiaria. “No entiendo de política, simplemente soy artista, trabajo por encargue y vivo de esto. Soy monotributista y pago mis impuestos”, remarcó.

“Para mí es un honor pintar a un presidente más allá de su color político y fue un honor almorzar con Alberto Fernández en la Casa Rosada. Lo digo por la importancia que tiene un presidente, insisto, no por su partido político”, agregó. Y concluyó: “No retraté a Cristina porque nunca me lo encargaron, de lo contrario lo hubiese hecho”.