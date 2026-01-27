El individuo fue arrestado casi infraganti cuando automovilistas detectaron que había comenzado un incendio en pastizales. Tras un breve rastrillaje lo encontraron a 1 km.

Arrestaron a un hombre que habría provocado incendios en Chubut: tenía un encendedor y quemaduras en la pierna.

Un hombre de 34 años, identificado como J.I.M., fue detenido en la provincia de Chubut acusado de provocar de manera intencional un incendio de pastizales sobre la Ruta Nacional N° 3. La Justicia le dictó prisión preventiva por 20 días, mientras avanza la investigación del hecho, ocurrido en una zona sensible por las condiciones climáticas y la presencia de ganado.

El hecho El incidente se registró el domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 1309, en la zona de Arroyo Verde. Fueron automovilistas que transitaban por el lugar quienes detectaron las llamas y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Gracias a la rápida intervención policial, el foco ígneo fue sofocado antes de que se propagara, evitando un potencial daño ambiental mayor.

Embed “Incendios”



Porque detuvieron en Chubut a un militante trotskista que estaba provocando un incendio en los pastizales cercanos a la Ruta 3. pic.twitter.com/GdO5spkZpk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 26, 2026 Tras controlar el fuego, la Policía desplegó un rastrillaje preventivo en las inmediaciones. A un kilómetro del foco, cerca del km 1310, los efectivos interceptaron a un hombre que caminaba con dificultad por la banquina. Al acercarse, advirtieron que presentaba quemaduras superficiales en una pierna y que, al notar la presencia del patrullero, intentó deshacerse de un encendedor y otros elementos, lo que derivó en su detención inmediata.

Este lunes, en los Tribunales de Puerto Madryn, se realizó la audiencia de control de detención. El fiscal Juan Pablo Santos imputó formalmente al acusado por el delito de “incendio intencional”.