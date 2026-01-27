27 de enero de 2026 - 08:50

Arrestaron a un hombre que habría provocado incendios en Chubut: tenía un encendedor y quemaduras en la pierna

El individuo fue arrestado casi infraganti cuando automovilistas detectaron que había comenzado un incendio en pastizales. Tras un breve rastrillaje lo encontraron a 1 km.

Arrestaron a un hombre que habría provocado incendios en Chubut: tenía un encendedor y quemaduras en la pierna.

Arrestaron a un hombre que habría provocado incendios en Chubut: tenía un encendedor y quemaduras en la pierna.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un hombre de 34 años, identificado como J.I.M., fue detenido en la provincia de Chubut acusado de provocar de manera intencional un incendio de pastizales sobre la Ruta Nacional N° 3. La Justicia le dictó prisión preventiva por 20 días, mientras avanza la investigación del hecho, ocurrido en una zona sensible por las condiciones climáticas y la presencia de ganado.

Preocupación en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas

Preocupación en Chubut: se reactivaron los incendios forestales por los vientos y las altas temperaturas

Por Redacción Sociedad
Incendios forestales en Chubut 

El Gobierno endurecerá las penas contra quienes provoquen incendios

Por Redacción Política

El hecho

El incidente se registró el domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 1309, en la zona de Arroyo Verde. Fueron automovilistas que transitaban por el lugar quienes detectaron las llamas y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Gracias a la rápida intervención policial, el foco ígneo fue sofocado antes de que se propagara, evitando un potencial daño ambiental mayor.

Tras controlar el fuego, la Policía desplegó un rastrillaje preventivo en las inmediaciones. A un kilómetro del foco, cerca del km 1310, los efectivos interceptaron a un hombre que caminaba con dificultad por la banquina. Al acercarse, advirtieron que presentaba quemaduras superficiales en una pierna y que, al notar la presencia del patrullero, intentó deshacerse de un encendedor y otros elementos, lo que derivó en su detención inmediata.

Este lunes, en los Tribunales de Puerto Madryn, se realizó la audiencia de control de detención. El fiscal Juan Pablo Santos imputó formalmente al acusado por el delito de “incendio intencional”.

Incendios en Chubut
En estos días, la Patagonia está siendo escenario de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Adviertem sobre riesgos para la salud de la contaminación por humo

En estos días, la Patagonia está siendo escenario de uno de los incendios forestales más graves de los últimos años. Adviertem sobre riesgos para la salud de la contaminación por humo

Durante la audiencia se informó que el detenido es oriundo de Tucumán y no posee domicilio fijo en la zona; el propio imputado declaró que reside en un albergue tras haber llegado recientemente desde Buenos Aires.

Ante el riesgo de fuga y la gravedad del hecho, el juez penal Horacio Yanguela hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva por 20 días, además de otorgar seis meses para completar la investigación.

