1 de noviembre de 2025 - 09:07

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: a quiénes afecta y hasta cuánto durará

Aguas Mendocinas informó que desde las 4 de la madrugada se realizan obras clave para optimizar el Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.

El corte de agua programado para el día de hoy ya comenzó. Se estima que la interrupción tendrá una duración de 12 a 15 horas y afectará a 6 departamentos del Gran Mendoza.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Aguas Mendocinas informó el inicio del corte de agua programado en el Área Metropolitana. Afectará a seis departamentos de Mendoza. Se estima que la interrupción tendrá una duración de 12 a 15 horas.

Según la empresa, los trabajos comenzaron a las 4 de la mañana en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla y avanzan según lo planificado.

Estas tareas se enmarcan en un proyecto destinado a la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.

Estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, y con su conclusión, se darán por finalizados los cortes generales requeridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/1984563184309604507&partner=&hide_thread=false

Las tareas que se ejecutarán incluyen la refuncionalización del sistema de desagüe y la desvinculación de múltiples acueductos de diámetros variados (1.100 mm, D 750mm, D 600 mm y D 900mm) de la cámara de regulación existente.

Zonas afectadas

Las zonas afectadas por el corte general serán amplias y cubren sectores clave del Área Metropolitana:

  • Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.
  • Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
  • Las Heras: Zona centro, oeste y norte.
  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
  • Maipú: Coquimbito.

Recomendaciones para el corte de agua

Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.

Se recomienda a la población:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios.
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario, utilizándola con moderación durante todo el fin de semana.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

Para garantizar la atención de servicios esenciales, se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega será coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.

