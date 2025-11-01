Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: a quiénes afecta y hasta cuánto durará

Aguas Mendocinas informó el inicio del corte de agua programado en el Área Metropolitana. Afectará a seis departamentos de Mendoza. Se estima que la interrupción tendrá una duración de 12 a 15 horas.
Aguas Mendocinas informó que desde las 4 de la madrugada se realizan obras clave para optimizar el Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.
Según la empresa, los trabajos comenzaron a las 4 de la mañana en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla y avanzan según lo planificado.
Estas tareas se enmarcan en un proyecto destinado a la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.
Estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, y con su conclusión, se darán por finalizados los cortes generales requeridos.
Las tareas que se ejecutarán incluyen la refuncionalización del sistema de desagüe y la desvinculación de múltiples acueductos de diámetros variados (1.100 mm, D 750mm, D 600 mm y D 900mm) de la cámara de regulación existente.
Las zonas afectadas por el corte general serán amplias y cubren sectores clave del Área Metropolitana:
Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.
Se recomienda a la población:
Para garantizar la atención de servicios esenciales, se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega será coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.