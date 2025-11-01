Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: a quiénes afecta y hasta cuánto durará

Aguas Mendocinas informó el inicio del corte de agua programado en el Área Metropolitana. Afectará a seis departamentos de Mendoza . S e estima que la interrupción tendrá una duración de 12 a 15 horas.

Escasez de agua en el Área Metropolitana de Mendoza

Según la empresa, los trabajos comenzaron a las 4 de la mañana en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla y avanzan según lo planificado.

Estas tareas se enmarcan en un proyecto destinado a la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.

Estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, y con su conclusión, se darán por finalizados los cortes generales requeridos.

Las tareas que se ejecutarán incluyen la refuncionalización del sistema de desagüe y la desvinculación de múltiples acueductos de diámetros variados (1.100 mm, D 750mm, D 600 mm y D 900mm) de la cámara de regulación existente.

Zonas afectadas

Las zonas afectadas por el corte general serán amplias y cubren sectores clave del Área Metropolitana:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita. Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras: Zona centro, oeste y norte.

Zona centro, oeste y norte. Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito.

Recomendaciones para el corte de agua

Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.

Se recomienda a la población:

Mantener una reserva de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios.

de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios. Preservar la reserva del tanque domiciliario , utilizándola con moderación durante todo el fin de semana.

, utilizándola con moderación durante todo el fin de semana. Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines .

. Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

Para garantizar la atención de servicios esenciales, se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega será coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.