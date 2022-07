Argentina, tierra de inventores: crearon un bandoneón sin fuelle

Dos argentinos crearon un curioso ‘bandoneón’ que se caracteriza por no poseer el típico fuelle en su centro, en un intento por abaratar los costos del clásico instrumento que echó raíces en nuestro país con la llegada de la inmigración.

Los creadores del singular artefacto son Mariano Godoy y Sebastián Barbui, dos especialistas que se lanzaron al desarrollo del singular objeto con la intención de que todos aquellos que quieren comenzar a aprender a tocarlo, pero deben gastar entre 2 mil y 5 mil dólares.

El singular instrumento emula al bandoneón, pero sin el fuelle y mucho más barato. Clarín.

“La idea surge porque tengo una orquesta escuela de bandoneones, que va gente de todas las edades. A ellos les interesa el instrumento en sí, no sólo el tango. Mucha gente quiere tocarlo, pero cuando ven el valor del bandoneón y la dificultad se asustan. Ese fue mi primer impulso para investigar. Lo hice durante la pandemia, tenía un prototipo y lo fuimos mejorando” detalló Godoy, licenciado en Composición con Medios Electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

“Es un dispositivo para aprender a tocar el bandoneón que se completa con el sistema de aprendizaje. Además es una adaptación del instrumento al mundo digital. La bandólica no busca reemplazar sino rescatar al bandoneón. La diferencia técnica más notable es que la bandólica no tiene fuelle porque no necesita aire, tiene los teclados por separado”, agregó.

En qué consiste la bandólica

La bandólica es un instrumento musical similar al bandoneón que se caracteriza por no tener fuelle y porque para escuchar el sonido es necesario conectarlo a un dispositivo electrónico. La novedad ahora es que a partir del 11 de julio podrá vincularse a un celular.

Mariano Godoy, uno de los creadores. Clarín.

“Es por medio de un USB a la computadora, y uno entra a la página de internet Bandolica.com. Cuando te conectás comienza a sonar el bandoneón. Tenés un teclado virtual y un pentagrama que van iluminando la nota que toques. El pentagrama ayuda mucho a estudiar el instrumento. Hay gente que nos compra la bandólica para facilitar el estudio. Porque les permite ver las cosas con más claridad y es más sencillo de transportar”, aseguró el desarrollador.

Luego completó: “A partir del 11 de julio se va a poder acceder desde el celular, lo cual es una novedad. Ese día se cumple un año del lanzamiento de la bandólica, justo el Día del Bandoneón. Estuvimos trabajando toda la pandemia en el instrumento hasta que por fin lo dimos a conocer”.

Según lo informaron sus creadores, el instrumento está pensado para que no valga más que un pedal de una guitarra eléctrica, lo que abarata muchos sus costos si se tiene en cuenta que un bandoneón podía costar por lo menos 300 mil pesos.