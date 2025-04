Apuestas ilegales: el control parental sobre billeteras virtuales de adolescentes, a un paso de ser ley

ARCA anunció la suspensión de billeteras virtuales y cuentas bancarias a contribuyentes "no confiables"

Este miércoles la propuesta casi se convierte en ley provincial con el voto unánime a favor en la Cámara Baja. Pero hubo observaciones técnicas en algunas terminologías legales del texto por parte del diputado provincial José Ramón y el proyecto volvió al Senado para concretar las modificaciones pertinentes.

Qué cambiará la ley

La norma incorpora el artículo 44 Quinquies a la Ley del Consumidor vigente (5547), y establece que los proveedores de servicios financieros deberán garantizar a padres o tutores legales el acceso completo a la información sobre consumos, transferencias e inversiones de las cuentas vinculadas a menores. También establece el derecho a solicitar el cierre de dichas cuentas en cualquier momento, de forma unilateral y sin consentimiento del menor de edad.

Actualmente, los padres o tutores deben autorizar la activación de una billetera virtual de su hijo o menor de edad a cargo legalmente, pero acceso total a los movimientos de dinero que realizaban los adolescentes están restringidos.

En diálogo con Los Andes, el senador Félix González explicó que la ley apunta a fortalecer el rol de los adultos responsables frente a un fenómeno cada vez más extendido: el uso de plataformas de pago electrónico por parte de adolescentes. “Fue una forma simple y directa de enfocar el problema desde otro lugar. Quisimos generar una herramienta adicional para ayudar en la protección de los chicos. Si vos me hacés responsable a mí de la billetera virtual de mi hijo adolescente, debés rendirme cuenta de toda la información sobre los movimientos, transferencias, etcétera de mi hijo, porque soy el responsable a cargo”, ilustró el legislador.

El caso de Mercado Pago

González puso como ejemplo a Mercado Pago, que recientemente habilitó mecanismos para que los padres reciban resúmenes mensuales de movimientos realizados por sus hijos, situación que, hasta el año pasado, no hacía. “Fue muy evidente el cambio de política de Mercado Pago. Creo que hay una toma de conciencia de muchas empresas en relación con la protección del usuario y la calidad del servicio”, señaló González. No obstante, advirtió que no todas las plataformas ofrecen estas herramientas, lo que motivó la necesidad de legislar sobre el tema.

Uno de los ejes que impulsó la ley fue la preocupación por el acceso de menores a sitios de juego online no oficiales. El senador explicó que, pese a los esfuerzos por desactivar estas páginas, muchas veces vuelven a operar bajo otros dominios. “Esta ley no se enfoca en las sanciones, que ya están previstas, sino en dar mejores herramientas a los padres para el seguimiento de consumos problemáticos, especialmente en el ámbito digital”, explicó.

El boom de las billeteras virtuales

Según datos citados en los fundamentos del proyecto, el 75% de los adultos argentinos ya utiliza billeteras virtuales, una cifra que creció 17 puntos porcentuales en un año. Además, el 73% de los usuarios declara tener dos o más plataformas. Este auge en el uso también ha alcanzado a los adolescentes, que pueden acceder a cuentas digitales a partir de los 13 años, lo que pone en debate la responsabilidad parental y el marco legal de protección.

El texto aprobado destaca la importancia de garantizar el pleno acceso a la información de dichas cuentas por parte de los adultos responsables, permitiendo una trazabilidad en el uso del dinero. De este modo, se refuerza no sólo la protección patrimonial de los padres, sino también su rol como guardianes de la salud mental de los menores, según argumentaron muchos legisladores desde el recinto.

A nivel nacional, también quieren controlar las apuestas ilegales

La Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación para implementar nuevas medidas a nivel nacional que refuercen los controles sobre el juego ilegal y la publicidad de apuestas online, con especial foco en la protección de menores.

El documento, firmado el 15 de abril, establece el desarrollo de un marco normativo para regular la información obligatoria en las publicidades de juegos de azar y apuestas, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales.

La presidenta de ALEA, Ida López, adelantó además que se pondrá en marcha un programa de capacitación destinado a cuerpos de inspección, con el objetivo de dotarlos de herramientas actualizadas para fiscalizar redes sociales, sitios web y plataformas digitales.

Desde la asociación, destacaron que el compromiso forma parte de una estrategia federal para mejorar la supervisión en todo el ecosistema digital del juego y avanzar en políticas de prevención más eficaces.