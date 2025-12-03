3 de diciembre de 2025 - 22:15

Apertura sorpresa: Vialidad Mendoza reabrió el recorrido turístico hasta al Monumento del Cristo Redentor

Aunque en otros años la apertura oficial se realiza a fines de diciembre, esta vez la dirección provincial sorprendió a los mendocinos tras habilitar el tránsito al histórico Monumento.

Monumento del Cristo Redentor.

Foto:

Prensa Gobierno Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La montaña recupera su paso. Luego de varias semanas de tareas intensas de limpieza y reparación, el circuito que lleva al Monumento del Cristo Redentor quedó habilitado al tránsito, permitiendo que turistas y visitantes accedan nuevamente al emblemático sitio ubicado a unos 4.000 metros de altitud.

La reapertura fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Dirección Nacional de Vialidad, que con maquinaria pesada removieron la nieve acumulada y cortaron inmensas placas de hielo que impedían el paso.

Además, acondicionaron la calzada natural de 8,4 km -que parte en la localidad de Las Cuevas y asciende hasta el cerro donde se encuentra el monumento-, reparando sectores afectados por el deshielo y corrientes de agua.

Monumento del Cristo Redentor
Dirección de Vialidad de Mendoza trabajó en el histórico Monumento.

Muy requerida por los operadores turísticos cuando llega la temporada de verano, la efigie colocada allí e inaugurada hace 121 años, el 13 de marzo de 1904, ante unas 3 mil personas, es constantemente visitada por quienes vienen a Mendoza.

Apertura temprana de cara al verano 2025-2026

Se hace imposible llegar al Monumento del Cristo Redentor fuera de los meses de verano, ya que las fuertes nevadas que se extienden desde el otoño hasta la primavera acumulan varios metros de nieve y hielo cortando totalmente el tránsito.

Recién cuando el deshielo está muy avanzado y la nieve ha escurrido casi en su totalidad, los operarios de Vialidad Mendoza, con la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, ingresan al circuito para quitar la nieve restante y abrirse paso entre los grandes bloques de hielo aún indemnes.

Como el escurrimiento del agua deteriora la superficie del camino, la DPV debe además despejar acarreos, emparejar la calzada y cubrir los sectores donde haya un curso de agua constante que atraviese la vía.

Habilitado para el tránsito en horario diurno, la apertura del circuito al Cristo Redentor llegó muy temprano este verano, lo que es una gran noticia que redundará en beneficios para la actividad turística, teniendo en cuenta que, en años anteriores, el estado del tiempo ha postergado la apertura hasta fines de diciembre o principios de enero.

