Apareció con vida el andinista porteño que había desaparecido en el cerro El Plata

Samuel Solanilla, quien fue el compañero de ascensión de Reto y que perdió contacto con él ese domingo, le confirmó a Los Andes que “Fernando me acaba de llamar. Está en Uspallata. Está bien. Lo han llevado al hospital pero está bien. Yo ya estoy viajando hacia allá para encontrarme con él".

Fenando Reto fue trasladado después por un movil policial hasta el hospital de Uspallata para constatar su estado de salud que, en principio, parecía ser bueno. Luego Reto deberá prestar declaración en la causa judicial que se abrió cuando se inició su búsqueda, el lunes pasado.

Más de seis días desaparecido

Fernando Reta Reynal había sido visto por última vez el domingo 6, pasadas las 14.

El guía Daniel “el Indio” Pizarro, fue el último que había visto a Fernando.

“Nosotros hacemos cumbre a las 13.45. A las 13.55 estamos por empezar a bajar y él llega a la cumbre. Nos cruzamos en la cumbre, entre las dos cruces”, dijo el guía.

“Él se encontraba totalmente lúcido, sin trastabillar, en muy buen estado”, acotó. “Nosotros a las 14.05 empezamos a bajar y él queda en la cumbre”.

Pero el alarma se activó poco después. Pizarro contó que “a los 30 minutos, en el camino de descenso, nos encontramos con una chica, Mariana, que iba ascendiendo en solitario. Le dije: Viene tormenta, estate muy poco si llegás y sumate a nosotros para bajar. A los 25 minutos esta chica regresa y se reencuentra con nosotros. Le preguntamos por este chico, pero nos dice que no vio a nadie en la cumbre, que llamó, que gritó, que buscó, pero que no vio a nadie en la cumbre” y recordó que “prendimos radio para llamarlo (a Fernando) y no tuvimos respuesta”.