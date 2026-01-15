15 de enero de 2026 - 16:13

Apagón masivo afectó a más de 800.000 usuarios en el AMBA en medio de la ola de calor

La salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de la empresa Edenor provocó cortes generalizados en varios barrios de la Ciudad y el Conurbano.

Un apagón masivo afectó a gran parte del AMBA

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un apagón de gran magnitud afectó a una vasta zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves. El corte de suministro se produjo alrededor de las 14:30, coincidiendo con el pico de demanda eléctrica y temperaturas que superan los 35°.

Según informes oficiales de la Secretaría de Energía, el inconveniente se originó cuando salieron de servicio cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión (Morón - Rodríguez) de la red de Edenor, lo que provocó una pérdida instantánea de aproximadamente 3.000 MW. El impacto inicial alcanzó a más de 800.000 usuarios, afectando principalmente la zona norte y oeste del conurbano, así como numerosos barrios porteños.

Entre las zonas de la Capital Federal más perjudicadas se reportaron Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Caballito, Saavedra y Villa Urquiza, entre otros. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el corte se sintió con fuerza en Vicente López, Martínez, Tigre, San Martín y localidades de la zona oeste como Haedo, Caseros y Ramos Mejía.

Caos en el transporte y servicios públicos

La falta de energía eléctrica no solo dejó a miles de hogares a oscuras, sino que también paralizó servicios esenciales. En la red de Subtes, la línea D permaneció interrumpida y luego operó con servicio limitado entre Catedral y Pueyrredón, mientras que la línea H sufrió demoras significativas.

Apagón masivo - Tránsito
El apagón afectó a los semáforos y al subte.

El sistema ferroviario también se vio gravemente afectado: los ramales Mitre y Suárez del tren Mitre y el Tren de la Costa quedaron fuera de servicio, mientras que el tren San Martín operó con demoras.

En las calles de la ciudad, el panorama fue complejo debido a que los semáforos dejaron de funcionar, registrándose complicaciones críticas en el tránsito en avenidas como Cabildo y Álvarez Thomas.

Hacia las 15:30, la Secretaría de Energía informó que Edenor ya había restablecido el servicio a 400.000 usuarios, aunque todavía permanecían sin suministro unas 123.000 personas del área de Edesur debido a que el sistema se encuentra interconectado.

