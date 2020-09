Anunciaron tratamiento con ibuprofeno y cascos de ventilación

Cascos de ventilación y tratamientos con ibuprofeno incorporará el ministerio de Salud provincial para seguir intentando minimizar las consecuencias en la salud de los enfermos con coronavirus.

El gobernador Rodolfo Suárez anunció en conferencia de prensa que la provincia sumará 500 cascos para el tratamiento. “Con estos cascos que vamos a incorporar vamos a poder ayudar a descomprimir el sistema sanitario”, señaló y agregó que ya había consultado el tema con otros gobernadores durante su reciente viaje a la Capital Federal. Según anticipó Suárez, la provincia se sumará a una opción de tratamiento que se está probando en otros lugares. Se trata de la inhalación de ibuprofeno que el gobierno espera fortalecer entre las opciones para atenuar las consecuencias del virus en cuadros que pueden complicarse. Este analgésico antiinflamatorio no esteroideo logra reducir la respuesta inflamatoria que se desencadena en el organismo que es la que termina por provocar, entre otras cosas, los problemas de ventilación. Vale decir que hasta el momento, pese al anuncio, desde la provincia se está viendo cómo se hará la compra y los proveedores de los cascos. Tampoco se sabe cuándo se realizará finalmente la compra. En tanto, respecto al tratamiento con Ibuprofeno, desde Salud indicaron que se están analizando opciones pero que tampoco se están realizando intervenciones en la provincia de este tipo con pacientes Covid-19. Profesionales consultados al respecto indicaron que hay que considerar que los cascos son una forma de ventilación mecánica pero que no un tratamiento específico para Covid y que el tratamiento con Ibuprofeno, aunque se está usando, aún no se puede asegurar que sea efectivo puesto que se encuentra en fase experimental.

Los cascos para tratamiento de Covid 19 desarrollados por una empresa argentina son un sistema de ventilación no invasiva que reemplaza en muchos casos el uso de respiradores mecánicos, uno de los insumos más críticos a la hora de enfrentar la pandemia. Estos elementos, que llegarían a Mendoza son utilizados en más de 100 centros de salud de todo el país. En junio pasado su uso fue aprobado por la máxima autoridad sanitaria, la ANMAT, y a partir de entonces comenzó su utilización.

Entre sus ventajas, los cascos suministran aire de forma no invasiva, a presión positiva, permitiendo aliviar el trabajo respiratorio y favoreciendo el reclutamiento alveolar, para que mayores porciones del pulmón afectado pueda funcionar de manera normal. El paciente no precisa sedación, se mantiene lúcido y en contacto con sus familiares.

Respecto del tratamiento con ibuprofeno, el médico investigador independiente del Conicet, Néstor García (53) contó a Los Andes hace unos días que a raíz de los resultados en los primeros pacientes en que se comenzó a trabajar con el tratamiento en base a ibuprofeno, entre enero y febrero los investigadores optaron por apuntar a la fase 1 de estas patologías pulmonares inflamatorias crónicas, caracterizadas por tener insuficiencias respiratorias.

“Cuando el Covid-19 llegó a Argentina, nos llevó a replantear la situación. Aunque el coronavirus y la fibrosis eran patologías respiratorias, por medio de investigaciones de laboratorios de Estados Unidos se encontró el nexo. Hay variada investigación de Ibuprofeno dado por vía inhalatoria, y donde la droga tiene un efecto mayor y un mayor poder antiinflamatorio en comparación con la vía oral. Esto es porque cuando uno toma un remedio, pasa primero por el hígado y allí las drogas se desactivan. Pero al ingresar por los pulmones no ocurre eso”, detalló García. Por otra parte, el investigador resaltó que este tratamiento puede ser solicitado por cualquier médico responsable. “Para pacientes con Covid-19, el tratamiento está todavía en una fase experimental pero en etapa compasiva ampliada (es decir, con una importante cantidad de pacientes, así como autorización y controles permanentes). Lo ideal es usarlo tempranamente, porque una inflamación es fácilmente contenida en esas circunstancias. Mientras que, si entra tardíamente, es más complejo. Lo mismo que ocurre con cualquier patología”, destacó el referente.