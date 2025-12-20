Anticipan un domingo con calor y lluvias en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada algo nublada y ventosa. Además, pronostican precipitaciones en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza

Para este domingo 21 de diciembre está pronosticada una jornada algo nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas durante la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado caluroso, para este domingo está prevista una jornada similar en la provincia. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 32°C y una mínima de 18°C.

Además, en la zona de cordillera están previstas precipitaciones. El paso Cristo Redentor continúa habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza En tanto el lunes está prevista una jornada algo nublada e inestable con lluvias, donde persistirá el calor. La máxima será de 31°C y la mínima de 18°C.