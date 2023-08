Amistad y solidaridad sin límites: se instalan en Malargüe para trabajar, acercar víveres y llevar teatro a los niños

Fue allá por los años 90, cuando eran muy jóvenes y concurrían a la por entonces ENET N°1 –hoy, Técnica Gral. San Martín—de San Martín, cuando Mauricio Rojas, Fernando Funes y Hugo Castro consolidaron una amistad sólida y duradera. Estudiaban, organizaban salidas, se divertían. Poco después el grupo se fue agrandando con hermanos y vecinos, entre ellos Roberto Funes y Alejandro Carrión.

Todavía no saben cómo ni por qué, lo cierto es que un día pensaron en armar una obra de teatro ambulante y llevarla a una escuela de las inmediaciones como forma de ayudar a los chicos carenciados de la zona rural. La entrada eran alimentos no perecederos y útiles escolares.

La actividad se fue convirtiendo en hábito. No eran actores ni mucho menos, pero se divertían disfrazándose de payasos y llevando un mensaje esperanzador para los más chicos. Por lo general enseñanzas, moralejas.

En el medio transcurrió toda una vida. Más de 20 años en los que cada cual tomó distintos rumbos, armó su familia y se desarrolló laboralmente.

Incluso uno de ellos, Fernando, con la crisis del 2001, decidió probar suerte en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde abrió una pizzería, conoció allá a su esposa maipucina, tuvo dos hijas y también se convirtió en un pastor misionero que realiza obras muy importantes en distintos lugares.

Sin embargo, nunca olvidó los orígenes y pese a los muchos kilómetros de distancia que lo separan de su Mendoza natal, sigue organizando cruzadas y colaborando cada vez que viene con el mismo método, visitando escuelas y llevando donaciones, además de actuar.

Lo cierto es que el jueves 12 de este mes será el turno de Agua Escondida, uno de los cuatro distritos del departamento de Malargüe, un lugar recóndito y con numerosas necesidades. La ayuda no será exclusivamente para una institución sino para toda la comunidad en general.

“Más allá de llevar una gran cantidad de víveres, alimentos no perecederos, medicamentos y útiles escolares que hemos reunido durante los últimos tiempos, nos vamos a instalar unos días para reparar un baño y un comedor de uno de los establecimientos”, anticipó, en diálogo con Los Andes, Mauricio Rojas.

Fernando, recién llegado de Estados Unidos junto a su familia, comentó a Los Andes que conoció a una médica de Agua Escondida durante una cena el año pasado. “Me habló de las necesidades del pueblo y enseguida nos pusimos en campaña. Llegarán muchos medicamentos para la sala médica y otros elementos indispensables para la comunidad”, dijo, para agregar que su actividad misionera se remonta a algunos años atrás y que mucha de la colaboración que pudo traer a Mendoza se dio a través de conferencias, prédicas y enseñanzas que él mismo profesa a partir de su licenciatura en Teología.

“Tal como haremos en esta oportunidad, me gusta llegar a lugares donde nadie llega. He estado en Guatemala, en la zona roja, y en otros muchísimos lugares muchas veces olvidados y castigados. No estamos solos en la esta cruzada, hay mucha gente que nos acompaña y colabora desde donde puede”, manifestó.

Lo cierto es que, según dijeron Mauricio y Fernando, la idea no es solo llegar a la localidad, acercar la mercadería y partir, sino, justamente, compartir alrededor de una semana en la que prevén trabajar para la comunidad y organizar obras de teatro que ya están ensayando.

Alegría y una eseñanza

La obra que presentarán se denomina “The Fabulous International Clowns” y tiene como objetivo brindar alegría, entretenimiento y enseñanza a los estudiantes de la escuela primaria y secundaria.

“Esto es algo que solemos hacer cada vez que Fernando vuelve a Mendoza a visitar a sus afectos, su familia y amigos, y es independiente de nuestras juntadas y asados. La amistad perduró a través del tiempo y jamás hemos perdido esa necesidad de seguir haciendo lo que alguna vez iniciamos de niños”, repasó.

“Las colaboraciones que consigue allá acá tienen otro valor por el cambio y además el Rotary Club de Nueva Jersey está muy comprometido con este accionar”, agregó Mauricio, quien, un poco en broma y otro poco en serio señaló que le cuesta creer que aquel amigo que se la pasaba haciendo chistes y con el que estudiar era casi imposible, se haya convertido en un hombre de la iglesia.

En esta ocasión, según comentó, Fernando llegó junto con otros misioneros de Miami y México, quienes se sumarán a la cruzada.

“La movida requiere alguna logística y colaboración, ya que uno de los problemas es trasladar las donaciones desde San Martín a Malargüe. Estoy hablando con gente, viendo cómo resolverlo, ya que hablé con algunos supermercados mayoristas, pero no tuve respuesta hasta el momento”, sostuvo.

Por eso, dijo, es posible que una vez en Malargüe se compre con lo recaudado mucho de lo que se pretende donar, aunque viajarán camionetas y autos particulares repletos de elementos.

Uno de los obstáculos, dijo Mauricio, es que Agua Escondida se encuentra en una zona de caminos que muchas veces son intransitables o repletos de nieve y algo alejada de Malargüe.

“Quiero recalcar que nos vamos a Agua Escondida prácticamente una semana a compartir y ayudar, no de vacaciones. Por mi actividad, necesitaba organizar la fecha de partida con alguna anticipación y decidimos el jueves 11 de este porque Fernando iba a estar en Mendoza. Esta actividad no tiene que ver expresamente con el Día del Niño”, advirtió.

Por el momento, el grupo ya está organizando un tiempo para realizar los ensayos correspondientes, como toda obra teatral requiere, adelantó.

También llevarán a cabo un fogón con la participación de todos los chicos del pueblo y convocando a la escuela primaria y secundaria junto a esas comunidades educativas. De hecho, también se llevarán a cabo juegos y entretenimientos que llegarán como parte de las muchas sorpresas que se avecinan.

Mauricio Rojas quiso dejar su mensaje luego de prácticamente toda una vida ofreciendo lo que puede para ayudar a los demás de manera desinteresada.

“No nos gusta figurar, pero también entendemos que cuando las cosas se visibilizan es mucho más fácil reunir elementos y colaborar. La gente tiene que saber las historias y sumarse a las campañas más allá de si se trata del Día del Niño o no”, explicó, para aclarar que esta cruzada nada tiene que ver con esa fecha, sino, justamente, más bien con la llegada de su amigo desde Nueva Jersey.