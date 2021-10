Alumnos mendocinos obtuvieron el primer puesto en un concurso internacional de escritura

Alumnos de Primaria de un colegio de Guaymallén obtuvieron el primer puesto en el V Mundial de Escritura, dentro del segmento ‘Equipos’ de la categoría ‘Niños’, en el que participaron estudiantes de diversas partes de Argentina y de unos 50 países.

Se trata de siete estudiantes de 5° y 6° grado del Colegio Clave de Sol, ubicado en San José, quienes participaron del certamen y alcanzaron la máxima distinción como grupo al obtener los puntajes más altos en ítems como efectividad y al texto que llegó a la final del concurso. Los chicos bautizaron a su grupo de escritura como ‘Los animaletras’ y el mismo estuvo conformado por Delfina Tornello, Juana Escalante, José Altamirano, Tiagho Molina y Benjamín Fiochetta -de 5° grado-, y Florencia Tillar -de 6° grado-.

Los estudiantes mendocinos participaron a lo largo de dos semanas de la competición y durante ese tiempo cada uno de los integrantes de ‘Los animaletras’ debían escribir un texto de 1500 caracteres por día en función de una serie de pautas que se establecía desde la organización. Luego, los chicos hacían una puesta en común entre ellos e iban corrigiéndose para determinar qué producción iba a ser presentada como material final para competir con el texto de otro equipo.

Un grupo de alumnos mendocinos salió primero en una competición internacional de escritura.

En esta etapa de producción, la efectividad del equipo se midió en porcentaje, según la proporción de sus integrantes en base a los caracteres diarios con los que debían cumplir. Tras esta fase de escritura, cada equipo escogió uno de los textos que produjeron a lo largo de las dos semanas y lo presentó al jurado, quien lo sometió a distintas instancias de evaluación para obtener 10 finalistas.

En el caso de los chicos de Guaymallén, el cuento elegido fue “La escapada espacial”, de José Altamiraro, el que quedó entre los diez mejores. En tanto, los escritos ganadores fueron “¿Qué comen los lobos?”, de Camila Basteiro (6 a 9 años); “Quejas en la biblioteca”, de Augusto Clemente (Subcategoría 10 y 11 años) y “El boletín”, de Olivia Naiderman (12 y 13 años).

En tanto, los equipos ganadores fueron ‘Los animaletras’ (primer puesto), ‘Los Grimm’ (segundo puesto) y ‘Los sauces boxeadores’ (tercer puesto). Cabe destacar que el jurado de esta categoría estuvo compuesto por Ignacio Martínez (Uruguay), Llanos Campos Martínez (España) y “Chanti” (Argentina).

Las voces de los protagonistas

“Es la tercera vez que nuestros estudiantes participan en esta competición y la primera en la que llegamos tan lejos. Siempre está presente en estos eventos el desafío de inventar, de crear, de imaginar y en esto los chicos dieron todo. Participar como docente coordinadora es un orgullo”, destacó a Los Andes la docente de Lengua y Literatura Cristina Ávalos, educadora a cargo de los alumnos que concursaron.

Juana Escalante, una da las alumnas contó que participa porque “Me hace muy feliz escribir y realizar todas las consignas, nos dan libertad para expresarnos y podemos crear algo que nosotros queremos”. Por su parte, Thiago Molina también manifestó su felicidad al asegurar que se siente orgulloso ya que “nunca había participado en nada y fue una experiencia hermosa”.

Delfina Tornello contó que “escribir todos los días un texto durante dos semanas fue un gran desafío y aunque algunas veces no fue fácil, teníamos la motivación de seguir adelante para no defraudar a mi equipo”.

Benjamín Fiochetta, otro de los ‘Animaletras’, aseguró que sintió “entusiasmado y ansioso por escribir cada día una historia diferente y poder expresarme libremente”. Mientras, Florencia Tillar relató que “me sentí inspirada, ansiosa, emocionada y muy nerviosa por enfrentar algo nuevo”.

Por último, Jana Calderón detalló que jamás había participado en algo importante y que “me sentí muy emocionada de este desafío, esperaba todos los días las consignas y también de formar parte de un grupo tan hermoso. Nos esforzamos para lograr este resultado que tanto soñamos, fue una gran responsabilidad representar nuestra a nuestra escuela”.

El cuento que llegó a la final

“La escapada espacial

Esta anécdota sucedió cuando yo era joven y explica cómo llegué hasta aquí. Un día me desperté confundido, me dolía todo, estaba muy incómodo como si hubiera dormido sobre una piedra. Me levanté y miré alrededor, estaba todo oscuro solo veía una ventana, alguien me diijo-psshh... Hey, hey, ¿eres nuevo aquí? Yo, muy confundido, cansado y adolorido le respondí con la misma pregunta: -¿quién eres tú? ¿Dónde estoy? Él me respondió con un tono burlesco -Estás en la cárcel galáctica número 346, la segunda más segura de la galaxia. Yo soy J-674 y por cierto, ¿qué criatura eres tú? –Yo, le respondí muy asustado -Yo soy un humano. Él me preguntó -¿qué es un humano?

Por un rato no hablamos nada. Cada vez entendía menos lo que estaba pasando. No sabía que decirle y empecé a explicarle

Yo le dije que era un ser vivo, que tenía nariz, boca, ojos, oídos ,piernas ,brazos ,piel -eso fue lo primero que se me vino a la mente y fue lo que respondí-.

Él se quedaba un tiempo callado, como pensando y me seguía interrogando -¿Qué era una nariz?, ¿qué es un brazo?, ¿qué eran los oídos?, ¿qué era piel? -A mí me parecía muy difícil responder todas esas dudas, ya que cuando uno nace va aprendiendo las cosas y las funciones del cuerpo, pero nadie te explica qué es una parte del cuerpo. Pero pensé y pensé y llegué a la conclusión que explicándole podría escapar de ahí.

Le propuse un trato: si él abría las puertas y me ayudaba a salir le explicaría más detalladamente lo que me pidiera. En un abrir y cerrar los ojos se abrieron las puertas y apareció ahí, donde estaba yo. No sé si era mi desesperación por salir, pero al verlo no parecía malo y también era un prisionero, pero de otro planeta. Rápidamente pude entender que J-674 venía de un planeta donde su alimento eran las respuestas de los demás. Así se fortalecía y se mantenía con vida este extraño personaje.

Entonces utilizando su curiosidad, mi capacidad para responder todo ( y de paciencia infinita) y también varios huecos que hicimos en las paredes, logramos escapar de ahí y llegar a este planeta nuevo que dimos en llamar “Anillos ondulados”.

La historia del nombre se los cuento la próxima.

Fin.”