Alumnos de la UNCuyo denunciaron agresiones por parte de miembros de Fadiunc

Estudiantes que pertenecen a la Federación Universitaria de Cuyo denunciaron que fueron víctimas de ataques por parte de docentes gremialistas de Fadiunc y de Conadu Histórica, luego de la reunión del Consejo Superior que se llevó adelante este miércoles en el rectorado.

A través de un comunicado en Twitter, los alumnos contaron el episodio violento que se desenvolvió cuando el gremio intentó incluir en el temario del día la ordenanza que habilitó al descuento salarial por los días no trabajados, en el marco de las protestas por mejoras salariales que lleva adelante el mencionado sindicato.

Dichos hechos incluyeron amenazas, insultos y empujones por parte de los miembros del sindicato docente contra un grupo de alumnos. Así lo contó a Los Andes Inés Digregorio (28), consejera estudiantil e integrante de la Franja Morada, quien detalló los hechos que la tuvieron como protagonista y víctima.

“Ayer hubo sesión plenaria del Concejo Superior de la UNCuyo. Fueron miembros de Fadiunc con representantes gremiales de todo el país que querían que tratáramos el tema del descuento a los docentes por los días de paro, pero ese punto no estaba en el temario para tratarlo este miércoles. Se votó para incluirlo sobre tablas y obtuvo 19 de los 23 votos que necesitaba. De los once consejeros estudiantiles, siete votamos por la no inclusión porque queremos que se privilegie el hecho educativo y la importancia de que se dicten clases”.

Luego la joven agregó que tras la votación comenzaron a recibir gritos e insultos por parte de los sindicalistas. “El clima se puso tenso, éramos cien personas, entre estudiantes, docentes y graduados que terminamos siendo víctimas de violencia verbal, política y psicológica”.

Digregorio afirmó que un grupo de unas cincuenta personas la rodearon a ella y a otros alumnos: “Violaron nuestro espacio personal, nos insultaron y nos amenazaron con frases como ‘Ya van a querer recibirse’”.

La joven prosiguió su testimonio y detalló que un docente que estaba con grupo de Fadiunc -llamado Oscar Vallejos y que fue identificado por los estudiantes como secretario Adjunto de Conadu Histórica y miembro de la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral- se le aproximó y la empujó.

“Yo me retiré de la sala, tuvieron que asistirme porque me dio un ataque de ansiedad. Todo el episodio duró cerca de dos horas y fue una situación de violencia que no nos permitió seguir sesionando”, prosiguió y confirmó que radicó la denuncia contra Vallejos en el Ministerio Público Fiscal.

“Yo catalogo esto como un hecho de violencia de género porque se fueron derecho contra mí, no contra hombres. No tuve el apoyo de agrupaciones de mujeres ni de otras organizaciones, solo de estudiantes, de mi agrupación y de padres de alumnos”, puntualizó.

Qué dijo Fadiunc sobre los supuestos hechos de violencia

Fadiunc publicó un comunicado en su sitio web en el que rechazó las acusaciones de los alumnos de la Federación Universitaria de Cuyo y afirmó que se trata de una campaña de difamación, en el marco de la lucha por mejorar los salarios docentes.

“La protesta que protagonizamos el miércoles 19 ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo y en las inmediaciones del edificio de rectorado consistió en cantar el Himno Nacional, cánticos que expresaban el rechazo a la medida de descuento de los días de huelga que impulsa el rectorado, danzas y una serie de cartelería que buscó mostrar el compromiso de las y los docentes con la educación y las condiciones edilicias y de trabajo que interpelan el discurso de que la medida de descuento es un compromiso con la educación pública: si hubiera tal compromiso no estaría la universidad en esas condiciones”, detalla parte del texto.

“La protesta fue pacífica y lo que hubo en realidad es una violencia institucional de una parte del Consejo Superior que se negó a tratar la revisión de la circular de imprecisa redacción y la suspensión de su aplicación que los haría partícipes de la implementación de los descuentos. Ayer no permitieron que el Consejo Superior tratara un tema de gran relevancia para la docencia. Esto fue un claro acto de autoritarismo y falta de apertura al diálogo democrático en el seno del Consejo”, agregó luego.

En el comunicado también se rechazaron las acusaciones contra Vallejos y se pronunciaron a favor de la universidad pública.