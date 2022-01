Altas temperaturas: el gobernador Suárez pidió extremar cuidados para evitar incendios forestales

Debido a las altas temperaturas, el incremento de la masa de combustible y la ausencia de lluvias, se observa un incremento en los índices meteorológicos de peligro de incendios en Mendoza. Así lo destacaron desde el Plan Provincial Manejo del Fuego, organismo perteneciente a la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que efectúa una campaña preventiva en zonas turísticas, además de controlar las tareas de apertura de picadas en el secano provincial.

“Iniciamos la temporada estival sin tener que lamentar grandes siniestros ambientales, ayudados también por las lluvias que disminuyen el riesgo, pero es importante hacer un llamamiento a toda la ciudadanía. Tenemos que saber que en Mendoza la Ley 6099 prohíbe hacer fuego, solo está permitido en campings o predios habilitados con ese fin. También el artículo 135 del Código de Contravenciones (Ley 9099) prevé altas multas y hasta arrestos por el solo hecho de encender fuego en zonas no autorizadas. Estamos trabajando con la población para prevenir y denunciar a quienes de forma intencional provocan estos desastres que terminan afectando a la flora, fauna y el ambiente. Los incendios en las zonas con afluencia turística, son incidentes perfectamente evitables”, aseveró Diego Martí, coordinador del Plan Provincial Manejo de Fuego.

El equipo de brigadistas del Plan Provincial Manejo del Fuego viene desarrollando en diversas zonas y localidades de la provincia operativos de control y prevención en lugares de alta afluencia turística, como Villavicencio, Potrerillos y El Manzano. También se encuentra efectuando una campaña de inspecciones a solicitud de dueños o encargados de campos para supervisar la realización de las picadas cortafuegos establecidas por Ley 6099 y reglamentadas por Resolución DRNR 221/18.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se sumó a la campaña de concientizar sobre el uso del fuego en zonas prohibidas y pidió extremar cuidados a los ciudadanos.

“En base a las altas temperaturas que están sucediendo y de acuerdo a los índices meteorológicos de peligro para incendios forestales en la provincia de Mendoza, la alerta emitida por el Plan Provincial de Manejo del Fuego es extrema para el territorio provincial”, comenzó diciendo el mandatario.

Y continuó: “Esto significa que en caso de producirse un incendio forestal, el mismo tendrá un comportamiento errático con una rápida propagación y una muy alta resistencia al control”.

Por último, el gobernador de Mendoza expresó: “Es por eso que solicitamos a toda la población extremar los cuidados y no encender fuego en zonas que no están autorizadas, ya que además de estar prohibido por ley y con multas muy costosas, las consecuencias pueden ser catastróficas para el territorio. #ElFuegoNoEsUnJuego

Para dar aviso de incendios, se puede ingresar a “Denuncias”, en el sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.mendoza.gov.ar/ambiente o llamando al 911.