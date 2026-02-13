Alivio en Chubut: controlaron el incendio en Puerto Patriada y contienen las llamas en Los Alerces

En una jornada de optimismo tras la crítica situación ígnea en la Patagonia , las autoridades de Chubut confirmaron este jueves que el incendio en Puerto Patriada se encuentra completamente controlado , mientras que el foco que afecta al Parque Nacional Los Alerces fue finalmente contenido .

El combate contra el fuego fue posible gracias al arduo trabajo de las brigadas de incendios que contaron con una aliado que fue fundamental en los últimos días: las condiciones climáticas. Las precipitaciones y algunas nevadas registradas en las zonas altas permitieron enfriar el terreno y facilitar las tareas de extinción.

A pesar de la mejora en el panorama, las cifras del desastre ambiental son impactantes. Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SNMF), en Puerto Patriada el fuego consumió un total de 30.700 hectáreas , afectando bosques nativos, áreas implantadas y zonas de matorrales.

Por su parte, en el Parque Nacional Los Alerces la superficie afectada alcanza las 26.000 hectáreas .

A partir de hoy, las tareas de los brigadistas se reorientaron hacia recorridos preventivos . El objetivo es monitorear los antiguos "puntos calientes" para evitar que, ante un eventual aumento de temperatura o viento, se produzcan reinicios.

Además, los medios aéreos permanecen en estado de alerta en las bases operativas, listos para intervenir si se detectara alguna anomalía térmica.

La situación en Lago Cholila

Mientras la mayoría de los frentes se estabilizan, la atención se mantiene puesta en la zona de la Desembocadura El Tigre - Lago Cholila. Allí, el foco permanece activo, habiendo afectado hasta el momento unas 200 hectáreas.

No obstante, el último parte oficial es alentador: "No se han informado reactivaciones, así como tampoco se detectaron anomalías térmicas", señaló el SNMF. Se espera que, de mantenerse las condiciones actuales, este sector pueda ser declarado contenido en las próximas horas.