Alertan sobre el EPOC: también afecta a no fumadores y 8 de cada 10 argentinos que la tienen no lo saben

Según expertos en salud respiratoria , la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) afecta a más de 2,3 millones de argentinos . Pero la particularidad de la advertencia es que señalaron que 8 de cada 10 no sabe que la tiene.

Hay 9 millones de fumadores en Argentina: qué sienten en su día a día quienes dejaron el cigarrillo

Cómo realizar una limpieza profunda para quitar el olor a tabaco de tu hogar

La advertencia la hicieron la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA) quienes alertaron sobre el alto subdiagnóstico de la enfermedad.

El dato se desprende del estudio EPOC.AR, el relevamiento epidemiológico más importante realizado en Argentina, que arrojó que 77% de las personas con EPOC no tienen diagnóstico.

En el marco del Día Mundial de la EPOC, que es cada 19 de noviembre, impulsan una campaña para la realización de espirometrías gratis en todo el país.

“La EPOC puede pasar desapercibida durante años porque sus síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o el tabaquismo, pero detectarla a tiempo cambia por completo el pronóstico”, señala el doctor Sebastián Ferreiro, Coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Detección gratuita de EPOC en la plaza Independencia EPOC: impulsan una campaña para la realización de espirometrías gratis en todo el país.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica, generalmente causada por la exposición al humo del tabaco, aunque también puede deberse a contaminantes ambientales o laborales. El tratamiento precoz, junto con la cesación tabáquica y la rehabilitación pulmonar, mejora notablemente la calidad de vida.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo: en 2021 ocasionó 3,5 millones de defunciones, lo que representa aproximadamente el 5% de todas las defunciones a nivel mundial.

Casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano y bajo. En tanto, esta enfermedad es la octava causa de mala salud en todo el mundo (medida por años de vida ajustados en función de la discapacidad)

Cómo se diagnostica la EPOC: campaña

“La detección temprana es fundamental para mejorar la calidad y la expectativa de vida de los pacientes. Una espirometría puede marcar la diferencia”, afirma Ferreiro.

El diagnóstico se realiza mediante una espirometría, un estudio simple, indoloro y rápido que mide la capacidad respiratoria. Este examen está disponible en hospitales públicos con indicación médica. Durante la Campaña Nacional de Concientización sobre la EPOC 2025, impulsada conjuntamente por la AAMR y la STNBA, las personas podrán acceder a espirometrías gratuitas en distintos puntos del país solicitando turno a través de www.pedirturno.com.ar.

La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema “Podría ser EPOC” y busca poner el tema en la agenda de pacientes y profesionales para favorecer el diagnóstico temprano. La campaña tiene alcance nacional y se difunde a través de redes sociales, medios radiales, gráficas en farmacias, y spots en universidades, centros médicos y supermercados.