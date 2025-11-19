Vendimia, 90 años: cuánto cobrarán los artistas, cómo inscribirse y qué se sabe hasta ahora de la fiesta

Las inscripciones y audiciones para artistas que deseen participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa” ya está en marcha . Y en la edición especial, que conmemorará el 90 aniversario de la fiesta máxima de los mendocinos, habrá más de 750 intérpretes, entre ellos, bailarines, actores, acróbatas, músicos, artistas con discapacidad, traspuntes y traspuntes utileros .

Con la elección de la reina de la Vendimia que representará a San Carlos , este pasado domingo comenzó oficialmente el calendario vendimial. La gran noche de los mendocinos, en tanto, tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el tradicional Teatro Griego Frank Romero Day .

La Dirección de Vendimia y Producción Cultural abrió la convocatoria a quienes quieran formar parte de “90 cosechas de una misma cepa” , el acto central de la Fiesta de la Vendimia 2026 y que contará con la dirección de Pablo Mariano Perri .

"En las últimas ediciones la convocatoria de artistas ha sido muy satisfactoria, y entendemos que en esta edición de aniversario, vamos a tener mas postulantes para ser parte de la fiesta máxima de los 90 años y formar parte de la historia también, bailando, actuando, cantando en esta edición especial", destacó la directora de Vendimia y Producción Cultural, Noelia Torres, a Los Andes .

La directora de Vendimia y Producción Cultural explicó, además, que para este aniversario especial se han planificado “90 acciones, 90 historias” con el objetivo de homenajear, distinguir y recordar a todas las personas hacedoras que han contribuido a lo largo de la historia hasta llegar a estos 90 años.

Respecto al espectáculo del Acto Central, Torres explicó que la puesta escénica será un homenaje a los 90 años transcurridos.

"Incorporará movimientos que evocan los clásicos dibujos de las cajas lumínicas características de los años 80 y 90. También habrá efectos especiales mecanizados que sorprenderán al espectador. La puesta buscará generar impactos visuales que mantengan al público atento a cada cuadro y a la historia. Además, habrá momentos en los que la audiencia se sentirá parte del espectáculo, dejando de ser solo espectadora", adelantó.

Vendimia 2026 1 Vendimia, 90 años: cuánto cobrarán los artistas, cómo inscribirse y qué se sabe hasta ahora de la fiesta Archivo

Además, Torres contó que el eje temático se basa en la historia de dos personajes muy importantes en la historia de la Vendimia, quienes vienen a ver cómo ha ido evolucionado la fiesta en estas nueve décadas, y plantearán algunas preguntas sobre la importancia de los verdaderos artífices que son los trabajadores de la tierra.

"Ellos deberán luchar con el peor enemigo que puede tener el pueblo que es el olvido", expresó.

Cómo inscribirse para las audiciones de la Vendimia 2026

Los interesados en ser protagonistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 deberán ingresar a www.mendoza.gov.ar/cultura/ para acceder a la información general e instructivos. Allí tendrán que completar las inscripciones según la categoría en la que deseen audicionar.

Quienes quieran formar parte del cuerpo de baile, además de poseer idoneidad para el cargo a concursar, deben ser mayores 18 años y residir en la provincia de Mendoza (excluyente).

Los artistas ya pueden registrase a través de la página oficial de SIGA (Sistema Integral Gestión Artistas), desde el 14 hasta el jueves 20 de noviembre hasta las 12.59.

Vendimia 2026 3 Vendimia, 90 años: cuánto cobrarán los artistas, cómo inscribirse y qué se sabe hasta ahora de la fiesta Archivo

El sistema sólo admite una única inscripción por persona, sea cual fuere disciplina/categoría. Por esto es que las autoridades de Cultura sugieren leer previamente el instructivo de cada disciplina para conocer y disponer de toda la información y documentación que se exigirá al momento de la postulación.

Los turnos asignados para las audiciones, en tanto, se publicarán en la página web de Cultura.

Cuántos artistas se seleccionarán por audición

300 bailarines/as folklóricos (de 18 a 50 años).

22 bailarines/as folklóricos adultos (de 51 a 65 años).

22 bailarines/as con discapacidad (de 18 a 50 años).

143 bailarines/as contemporáneos y/o técnicas mixtas (de 18 a 50 años).

7 bailarines/as contemporáneos y/o técnicas mixtas (de 51 a 65 años).

190 actores y actrices (de 18 a 65 años).

16 actores y actrices con discapacidad (de 18 a 50 años).

48 músicos (de 18 a 65 años).

2 músicos con discapacidad (de 18 a 65 años).

10 acróbatas (de 18 a 65 años).

8 solistas.

Vendimia 2025 Acto Central (16).jpeg Vendimia, 90 años: cuánto cobrarán los artistas, cómo inscribirse y qué se sabe hasta ahora de la fiesta Ramiro Gómez / Los Andes

Cuántos artistas se seleccionarán por antecedentes

10 jefes de boca.

20 traspuntes.

30 traspuntes utileros.

3 traspuntes utileros con discapacidad.

14 monitores.

Cuánto cobrarán los artistas que participen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Cachet módulo general de artistas actores/ bailarines/ músicos $1.500.000.

Artistas solistas $1.650.000.

Monitores $3.000.000.

Traspuntes $1.125.000.

Traspuntes utileros. $1.200.000.

Vendimia 2025 Acto Central (15).jpeg Vendimia, 90 años: cuánto cobrarán los artistas, cómo inscribirse y qué se sabe hasta ahora de la fiesta Ramiro Gómez / Los Andes

Cronograma de fechas de audiciones

Audiciones de músicos y cantantes. Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 : del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre (Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén).

: del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre (Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén). Audiciones bailarines contemporáneos, contemporáneos adultos : sábado 29 y domingo 30 de noviembre (Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén)..

: sábado 29 y domingo 30 de noviembre (Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén).. Audiciones bailarines folclore, folclore adultos y folclore discapacidad : sábado 13 y domingo 14 de diciembre (Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén).

: sábado 13 y domingo 14 de diciembre (Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén). Audiciones actrices, actores y acróbatas: sábado 6 diciembre (Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén).

Resultados de audiciones

Los resultados de las audiciones de los músicos serán publicados el 3 de diciembre a partir de las 16 en la página web institucional www.mendoza.gov.ar/cultura. Los de los bailarines/as, actores/actrices, acróbatas, traspuntes y traspuntes utileros se anunciarán el 30 de diciembre a la misma hora y por el mismo link.

La firma de contratos será Sala Elina Alba, Subsecretaria de Cultura, Gutiérrez 204 en Ciudad de 8 a 15.