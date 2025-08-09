9 de agosto de 2025 - 17:37

Alertan por el crecimiento de estafas digitales y aseguran que tres de cada cuatro argentinos fueron víctimas

Según un informe de BioCatch, el 76% de los usuarios argentinos asegura haber sido víctima de al menos un fraude digital, lo que posiciona al país entre los más perjudicados de la región.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fraude digital en Argentina crece cada vez más y el 76% de los usuarios argentinos admite haber sido víctima de al menos una estafa digital, incluyendo phishing, suplantación de identidad o fraudes en ecommerce.

El reporte global de BioCatch sobre tendencias de fraude en América Latina señala que el 63% de los delitos informáticos en el país están vinculados a fraudes digitales, una proporción que se mantiene entre las más altas de la región.

El crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de pagos y el uso intensivo de dispositivos móviles han creado un entorno ideal para nuevas modalidades de delito. Desde ataques automatizados hasta la apropiación de dispositivos (“device takeover”), las amenazas evolucionan al ritmo de la tecnología.

Estafas por teléfono
Una señal de alerta es cuando nadie contesta al otro lado de la línea.

Una señal de alerta es cuando nadie contesta al otro lado de la línea.

También se debe al aumento en el volumen de operaciones digitales y la velocidad de las transacciones dejaron obsoletos muchos de los mecanismos de seguridad tradicionales.

En este contexto, las soluciones que integran verificación de identidad en tiempo real se posicionan como una respuesta clave para frenar el fraude sin afectar la experiencia de los usuarios.

La misma funciona a través de tecnologías como biometría facial, análisis de comportamiento e inteligencia artificial, es posible validar que quien realiza la transacción sea realmente quien dice ser.

Entre las prácticas recomendadas está: solicitar documento oficial y selfie con validación biométrica, activar autenticaciones más estrictas solo cuando hay señales de riesgo, usar Inteligencia Artificial para detectar patrones anómalos antes de que se concrete una estafa y aprobar de forma automática operaciones seguras, sin fricción.

Cómo evitar caer en las nuevas estafas de phishing

Para evitar caer en una estafa de phishing, los expertos sugieren:

  • Desconfiar de mensajes que prometan beneficios excesivos, grandes descuentos u ofertas gratuitas: Estas son las promesas más comunes en las estafas en línea.
  • Verificar las direcciones de los mensajes y sitios web. Presta atención a errores gramaticales o el uso de términos vagos. Los sitios oficiales siempre comenzarán con el nombre de la institución; si falta, es una señal de alerta.
  • Ser cauteloso con las publicaciones en redes sociales, especialmente las que aparecen como promociones pagadas. Muchas deepfakes se comparten de esta manera, intentando que la víctima haga clic y descargue una aplicación o brinde información personal. Solo abre mensajes y haz clic en enlaces si estás seguro de que puedes confiar en el remitente.
  • Si el remitente es legítimo, pero el contenido del mensaje parece extraño, verifica la información a través de un canal alternativo, como una llamada telefónica.
