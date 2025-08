Cómo conseguir descuentos ocultos y evitar estafas en Mercado Libre: trucos y consejos clave

mercado libre 4 Una de las campañas menos conocidas pero más efectivas es la de los Double Days, que se realizan todos los meses en fechas como el 8/8 o el 9/9 Web

Double Days: el secreto mejor guardado de Mercado Libre

Una de las campañas menos conocidas pero más efectivas es la de los Double Days, que se realizan todos los meses en fechas como el 8/8 o el 9/9, cuando coinciden el número del día y del mes. Durante estas jornadas, cientos de productos tienen descuentos que alcanzan el 50%.

Según Carolina Napoleão, Marketplace Senior Manager de Mercado Libre, esta estrategia está activa en países como Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. “Ayuda a que los compradores tengan más oportunidades durante el mes de encontrar lo que buscan en precios bien asequibles”.

Durante el último Double Day, el 7 de julio, se registraron fuertes aumentos en búsquedas:

Electrodomésticos: +30,35%

Tecnología: +20,1%

Moda: +24,79%

Cómo evitar fraudes en compras online

El auge del comercio electrónico también trajo consigo un aumento en las estafas digitales. Por eso, Mercado Libre recomienda tomar precauciones para evitar fraudes. “Sugerimos a las personas que revisen con mucho cuidado que el link que van a seleccionar sea de la página web real”, advierte Napoleão.

Para comprar con seguridad, seguí estas recomendaciones:

Verificá que el vendedor esté certificado o verificado

Revisá las calificaciones y comentarios de otros compradores

Confirmá que la URL sea la oficial (como mercadolibre.com)

Utilizá métodos de pago dentro de la plataforma

Además, Mercado Libre ofrece hasta 30 días para devolver un producto sin costo si no cumple con tus expectativas: “Sea porque el producto llegó como no le gustaba al comprador, una talla que no era, un color que no le gusta, o si fue por otro problema”, agregó Napoleão.

Aprovechar al máximo las ofertas en Mercado Libre no es cuestión de suerte. Requiere conocer sus herramientas, estar atento a fechas clave como los Double Days y, sobre todo, tomar medidas de seguridad. Con estos consejos, ahorrar sin arriesgar tus datos ni tu dinero es posible en la plataforma de comercio electrónico más grande de la región.