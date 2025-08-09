9 de agosto de 2025 - 18:41

El tránsito estuvo interrumpido en la Ruta 7 a la altura del puente de Horcones: a qué se debió

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en el puente de Horcones. En el lugar trabajó personal de Gendarmería y Vialidad y ya se reanudó la circulación.

Tránsito interrumpido en la Ruta 7 a la altura del puente de Horcones: a qué se debe

Tránsito interrumpido en la Ruta 7 a la altura del puente de Horcones: a qué se debe

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El tránsito en el corredor internacional por la Ruta Nacional 7 estuvo interrumpido este sábado por la tarde debido a un incidente ocurrido sobre el puente de Horcones, en el trayecto hacia Chile. Tras los trabajos de personal vial, la circulación se reanudó después de una hora.

Leé además

Choque frontal en Ruta 7

Un auto intentó pasar a otro y provocó un impactante choque frontal en Ruta 7

Por Redacción Policiales
El pronóstico para este domingo en Mendoza.

Continúa el buen tiempo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

Por Redacción Sociedad

La suspensión del tránsito ocurrió debido a que un camión de basura se le salió el eje, lo que provocó que quedara detenido en plena calzada, impidiendo la circulación de vehículos por el sector.

En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional y personal de Vialidad Nacional, quienes coordinaron las tareas para remover el vehículo y restablecieron la circulación horas después.

Se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado del paso y seguir las indicaciones de las autoridades.

Durante este sábado el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

En horas de la tarde, el paso Los Libertadores registró hasta una hora y media de demora para realizar los trámites aduaneros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 9 de agosto

Por Redacción
Boleta Única de Papel

En Aconcagua Radio hablaron acerca de la boleta única de papel: claves y desafíos del nuevo sistema electoral

Por Redacción
Alertan por el crecimiento de estafas digitales 

Alertan por el crecimiento de estafas digitales y aseguran que tres de cada cuatro argentinos fueron víctimas

Por Redacción Sociedad
Gabriel Vivanco: “Hemos desarrollado en Mendoza un néctar de flores fermentado”

Bebidas que nacen de flores: la innovadora propuesta del ingeniero agrónomo Gabriel Vivanco en Aconcagua Radio

Por Redacción