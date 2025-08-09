El tránsito estuvo interrumpido en la Ruta 7 a la altura del puente de Horcones: a qué se debió

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en el puente de Horcones. En el lugar trabajó personal de Gendarmería y Vialidad y ya se reanudó la circulación.

Tránsito interrumpido en la Ruta 7 a la altura del puente de Horcones: a qué se debe

El tránsito en el corredor internacional por la Ruta Nacional 7 estuvo interrumpido este sábado por la tarde debido a un incidente ocurrido sobre el puente de Horcones, en el trayecto hacia Chile. Tras los trabajos de personal vial, la circulación se reanudó después de una hora.

La suspensión del tránsito ocurrió debido a que un camión de basura se le salió el eje, lo que provocó que quedara detenido en plena calzada, impidiendo la circulación de vehículos por el sector.

En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional y personal de Vialidad Nacional, quienes coordinaron las tareas para remover el vehículo y restablecieron la circulación horas después.

Se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado del paso y seguir las indicaciones de las autoridades.

Durante este sábado el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.