Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 9 de agosto

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1°-6216
2°-4274
3°-9114
4°-9352
5°-8766
6°-5461
7°-1175
8°-4955
9°-7237
10°-6729
11°-7069
12°-6688
13-5447
14°-1144
15°-6340
16°-8855
17°-3886
18°-0818
19°-2039
20°-8032
1°-1549
2°-4928
3°-4968
4°-2457
5°-1935
6°-1991
7°-5624
8°-2080
9°-0948
10°-2793
11°-6395
12°-3408
13°-5398
14°-5634
15°-8877
16°-7357
17°-8445
18°-7746
19°-3561
20°-1502
Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.
1°-0954
2°-7929
3°-9817
4°-8079
5°-5957
6°-6059
7°-9763
8°-2006
9°-6671
10°-4793
11°-3946
12°-7193
13°-8219
14°-9305
15°-5902
16°-3130
17°-4459
18°-8831
19°-8438
20°-3604
1°-9486
2°-1778
3°-2147
4°-8764
5°-4733
6°-4981
7°-8019
8°-6605
9°-4645
10°-9942
11°-2904
12°-0653
13°-9232
14°-6782
15°-8388
16°-4091
17°-9161
18°-9563
19°-9125
20°-0452
1°-
2°-
3°-
4°-
5°-
6°-
7°-
8°-
9°-
10°-
11°-
12°-
13°-
14°-
15°-
16°-
17°-
18°-
19°-
20°-
Los números ganadores de la quiniela de Mendoza de este sábado 18 de enero. Imagen ilustrativa / Los Andes
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.