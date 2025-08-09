Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 9 de agosto

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 8 de agosto

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 7 de agosto

5°-8766

6°-5461

7°-1175

8°-4955

9°-7237

10°-6729

11°-7069

12°-6688

13-5447

14°-1144

15°-6340

16°-8855

17°-3886

18°-0818

19°-2039

20°-8032

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-1549

2°-4928

3°-4968

4°-2457

5°-1935

6°-1991

7°-5624

8°-2080

9°-0948

10°-2793

11°-6395

12°-3408

13°-5398

14°-5634

15°-8877

16°-7357

17°-8445

18°-7746

19°-3561

20°-1502

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-0954

2°-7929

3°-9817

4°-8079

5°-5957

6°-6059

7°-9763

8°-2006

9°-6671

10°-4793

11°-3946

12°-7193

13°-8219

14°-9305

15°-5902

16°-3130

17°-4459

18°-8831

19°-8438

20°-3604

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-9486

2°-1778

3°-2147

4°-8764

5°-4733

6°-4981

7°-8019

8°-6605

9°-4645

10°-9942

11°-2904

12°-0653

13°-9232

14°-6782

15°-8388

16°-4091

17°-9161

18°-9563

19°-9125

20°-0452

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Los números ganadores de la quiniela de Mendoza de este sábado 18 de enero. Imagen ilustrativa / Los Andes

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.