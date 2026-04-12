12 de abril de 2026 - 08:48

Alerta por fuertes tormentas en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Se esperan tormentas en Mendoza este domingo.

Se esperan tormentas en Mendoza este domingo.

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Por Redacción Sociedad

Este domingo se espera en Mendoza una jornada nublada, con una máxima que irá en ascenso y se estacionará cerca de los 30°C. Sin embargo, para el inicio de semana se espera que la temperatura baje aún más. Además, el pronóstico del tiempo también informa que durante el día se prevén tormentas en algunas zonas.

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La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo con nubosidad variable acompañado de un leve ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con vientos leves del sudeste.

En el Sur provincial y Valle de Uco también se anticipan tormentas, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas. En la Cordillera, por su parte, habrá precipitaciones afectando especialmente al sur.

Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes 13 de abril se espera una máxima aún más baja. Según el pronóstico, se anticipa una jornada fresca y nublada en Mendoza. La máxima será de 24°C y la mínima de 14°C, sumado a vientos moderados del sector sur. En la Cordillera se mantendrá parcialmente nublado.

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