Alerta por fuertes tormentas en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Este domingo se espera en Mendoza una jornada nublada, con una máxima que irá en ascenso y se estacionará cerca de los 30°C. Sin embargo, para el inicio de semana se espera que la temperatura baje aún más. Además, el pronóstico del tiempo también informa que durante el día se prevén tormentas en algunas zonas.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo con nubosidad variable acompañado de un leve ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con vientos leves del sudeste.

En el Sur provincial y Valle de Uco también se anticipan tormentas, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas. En la Cordillera, por su parte, habrá precipitaciones afectando especialmente al sur.