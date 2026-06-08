Alerta en el paso Cristo Redentor: anticipan cinco días de nevadas y podría haber un cierre prolongado

Tal como había anticipado Los Andes , la temporada empieza a mostrar su cara más exigente en la cordillera y el principal corredor internacional entre Argentina y Chile podría enfrentar su primer cierre prolongado de la temporada.

Paso a Chile: el pronóstico que amenaza con un cierre del Cristo Redentor

Es que los pronósticos meteorológicos vaticinan nevadas de importancia para los días martes 9, miércoles 10, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio , una situación que mantiene en alerta a las autoridades del paso Cristo Redentor.

Por el momento, no existe una decisión oficial de cierre. Sin embargo, desde la coordinación fronteriza advirtieron que las condiciones de transitabilidad segura serán evaluadas de manera permanente y que, si se cumplen los pronósticos, podrían disponerse suspensiones preventivas del tránsito para resguardar la seguridad de conductores, transportistas y personal de frontera.

La seguidilla de nevadas prevista genera especial atención porque podría derivar en el primer cierre extenso de la temporada invernal.

A diferencia de interrupciones breves por tormentas aisladas, un evento meteorológico de varios días suele complicar las tareas de despeje, reducir la visibilidad y generar acumulación de hielo y nieve en sectores críticos de la ruta internacional.

Actualmente, el paso Cristo Redentor opera con horario reducido por temporada invernal. Desde Argentina se permite el ingreso de vehículos entre las 9 y las 21, mientras que desde Chile el tránsito está habilitado entre las 8 y las 20.

En paralelo, el paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial, permanece habilitado de 9 a 19 horas y podría convertirse en una alternativa para algunos viajeros, aunque su operatividad también depende de las condiciones meteorológicas de la cordillera.

Días fríos en Mendoza

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para este lunes 8 de junio: "Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas y neblinas matinales". La máxima apenas será de 12°C.

En cuanto al martes, el reporte informa: "Parcialmente nublado, predominio de los vientos variables con leve ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C.

Respecto al miércoles, se espera "cielo parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera". La mínima rondará los 6°C, mientras que la máxima se ubicará en los 14°C.