20 de diciembre de 2025 - 08:32

Alerta amarilla por viento Zonda esta sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 33°C y precipitaciones hacia la noche.

Continúa el calor en la jornada del sábado y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda.

Continúa el calor en la jornada del sábado y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado 20 de diciembre, está prevista una jornada calurosa, algo nublada con leve descenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

El pronóstico para este sábado en Mendoza. 

Sábado con doble combo meteorológico en Mendoza: caluroso con lluvias y alerta por viento Zonda

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza

Alertan por combo meteorológico para hoy: el día más caluroso con Zonda y tormenta con granizo

Por Redacción Sociedad
mapa_alertas (3)

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el domingo está prevista una jornada nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura. Se esperan lluvias aisladas durante la jornada y precipitaciones en cordillera. La máxima será de 32°C y la mínima de 18°C.

El inicio de semana mantendrá condiciones similares, tiempo parcialmente nublado e inestable con probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima estimada de 31°C y una mínima de 18°C.

Para el día martes se espera un notable ascenso de la temperatura, la jornada alcanzará una máxima de 35°C y una mínima de 20°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta amarilla por tormentas

Alerta por tormentas eléctricas, granizo y zonda en Mendoza: la máxima de hoy llegará a los 34°

Por Redacción Sociedad
Un estudio reveló contaminación por ibuprofeno, paracetamol y viagra en el Río de la Plata

Alarmante hallazgo en el Río de la Plata: detectan desde analgésicos hasta viagra en el agua

Por Redacción Sociedad
yo festejo sin pirotecnia: la campana de maipu para estas fiestas

"Yo festejo sin pirotecnia": la campaña de Maipú para estas fiestas

Por Redacción
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción