Alerta amarilla por viento Zonda esta sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 33°C y precipitaciones hacia la noche.

Continúa el calor en la jornada del sábado y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda.

Este sábado 20 de diciembre, está prevista una jornada calurosa, algo nublada con leve descenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 21°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará al departamento de Malargüe, la zona Este, Lavalle y Las Heras.

mapa_alertas (3) Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo está prevista una jornada nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura. Se esperan lluvias aisladas durante la jornada y precipitaciones en cordillera. La máxima será de 32°C y la mínima de 18°C.

El inicio de semana mantendrá condiciones similares, tiempo parcialmente nublado e inestable con probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima estimada de 31°C y una mínima de 18°C.