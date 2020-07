Alejandro Morales Ciancio “La docencia es pilar fundamental de lo que hago: aprender y enseñar”

Por esa cuestión social tan errónea de pensar siempre que lo mejor está afuera, si describimos el perfil de este médico podríamos creer que está muy lejos de ser mendocino. Sin embargo aquí, en nuestra provincia, se desempeña uno de los cirujanos más importantes a nivel internacional en operaciones de columna.

Se llama Alejandro Morales Ciancio, tiene 48 años e integra el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Español y del Humberto Notti, coordinando en ambos casos los Equipos de Columna. Es pionero en Mendoza, Argentina y Latinoamérica en Cirugía Mínimamente Invasiva de esa parte del cuerpo humano, autor de decenas de trabajos científicos y docente en varias universidades de América.

Es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo pero por esas ironías del destino que señalábamos al principio, no da clases en la Facultad de Medicina por más que le gustaría mucho. Lo que sí hace, en el Español, es formar a médicos residentes que vienen desde distintas partes del mundo para capacitarse con él.

-¿Qué te motivó a especializarte en cirugía de columna?

-Desde que terminé la carrera supe que iba a hacer una especialidad quirúrgica por un tema de afinidad. Y cuando empecé a profundizar elegí la cirugía de columna porque tenés que estudiar un montón y estar súper actualizado. Te obliga a que cada cirugía tenga mucho raciocinio, interpretación y elaboración. Clínicamente me gusta también porque requiere de mucha precisión. Eso fue lo que me orientó desde que arranqué la residencia. Es una profesión en la que si querés estar en un nivel bueno, tenés que estar actualizado todo el tiempo. Además, yo tengo una gran actividad docente. Eso me permite estar siempre motivado, empujando, es muy positivo.

-¿Hace mucho que te dedicás a la docencia?, ¿adónde das clases actualmente?

-Hice toda la formación en hospitales escuela, con residencia o que cuentan con actividad docente. Tanto yo como mi esposa (Marcela Holgado, jefa del servicio de Cuidados Paliativos y de Internación Domiciliaria del hospital Español) nos capacitamos en Francia y en Londres, adonde vivimos algunos años. Allá siempre di clases pero cuando vine acá a Mendoza no tuve actividad docente. Por algún motivo no se dio. Ahora doy clases, virtuales por la pandemia, en diferentes agrupaciones científicas para Latinoamérica. La docencia es pilar fundamental de lo que hago: aprender y enseñar.

Justamente, este año el médico Morales Ciancio recibió un premio por su trayectoria en la docencia. Fue elegido como el mejor profesor 2019 de Latinoamérica por la AO Spine. Se trata de una asociación científica, sin fines de lucro, que nuclea a los cirujanos de columna más importantes de todo el mundo y cuya sede principal se encuentra en Suiza.

“Fue un súper lindo reconocimiento. AO Spine es una de las agrupaciones a las que pertenezco. Tiene diferentes capítulos; uno para Europa, Asia, Latinoamérica, Norteamérica. Tuve el honor de que me eligieran el mejor educador del año para Latinoamérica. Me enteré hace pocas semanas y la verdad que fue una caricia al alma. Tener ese reconocimiento en la actividad docente es un golazo”, remarca con alegría y humildad.

Es que el profesional mendocino, si bien lamentablemente no da clases en la provincia, ha pasado por instituciones de muchísimo prestigio, como el King’s College, que es uno de los colegios que conforman la Universidad de Cambridge. También por la Universidad de Monterrey, la de Florida, para la que trabaja actualmente, y por diversos países de América como Colombia, Perú, Chile, Brasil.

-Una consulta inevitable: ¿cómo estás viviendo la pandemia desde tu lugar?

-Me toca 100 por 100 como médico. Es complejo desde lo laboral porque sacando las cirugías de urgencia, el resto de la actividad profesional ha disminuido un montón. Sí ha aumentado la actividad docente online. La parte positiva es que al no viajar -yo una vez por mes estaba una semana en EEUU dando clases- estoy más con la familia. Esa es la vertiente enriquecedora y divertida; poder estar más con mis hijos que tienen 10 y 11 años.

-Ya que hablamos de la familia, fuera del ámbito laboral ¿qué haces en tu tiempo libre?

-Volver a Mendoza fue perfecto en todo sentido. Por lo familiar, por lo profesional y por poder hacer lo que me gusta. Yo siempre hice deportes, siempre corrí. Cuando volví a Mendoza tuve la suerte de involucrarme con grupos de corredores. Ese es mi cable a tierra. Es un momento súper simpático donde charlamos de carreras, tiempos y entrenamientos. Justo el domingo fui a correr con un amigo, salí de mi casa y estaban las montañas blancas, nevadas, había un sol espléndido. Corrimos por unos paisajes hermosísimos. Momentos así, refuerzan más aún la decisión de haber vuelto de Europa.

En el hospital Español, aquí en Mendoza, se encuentra uno de los equipos de profesionales en Traumatología más capacitados de América en el área “cirugía mínimamente invasiva”. De hecho, se trata de médicos cirujanos que trabajan con técnicas precursoras en el mundo de la medicina. “Un ejemplo claro de lo que logramos es el cambio que se produjo cuando se hacían las cirugías de vesícula con un tajo grande a cuando se empezó a hacer con laparoscópica. Ese fue el cambio de concepto, aplicado a la columna. Somos pioneros en esa cirugía a nivel internacional”, destaca Morales Ciancio. Es que en el Español funciona un centro de referencia para cirujanos de toda América Latina. Vale decir, que no sólo es elegido por pacientes de otros países para mejorar sus dolencias; aquí vienen a formarse muchísimos profesionales. “Si como cirujano querés tener tu certificado de cirugía mínimamente invasiva, podés venir a formarte acá a Mendoza, Colombia o Brasil. Es una técnica de la que estamos muy orgullosos”.