Alcohol en gel y altas temperaturas: los peligros de “convivir” con una sustancia inflamable

Tras haberse declarado la pandemia a nivel mundial por el coronavirus, las personas hemos adquirido ciertos hábitos que llegaron para quedarse. Como es el caso del uso del barbijo cuando salimos a la calle, la distancia social, lavarnos las manos cuando volvemos a casa y el uso permanente del alcohol en gel.

Sin dudas, este sanitizante se ha convertido en uno de nuestros grandes aliados, pero la utilización este producto puede tener varias complicaciones, no sólo por su uso excesivo que puede generar problemas en la piel sino también por los lugares donde lo guardamos.

El alcohol en gel es altamente inflamable y en contacto con el horno o la hornalla puede rápidamente inflamarse generando una llama potente que queme toda la piel. Si bien esto parece obvio, ya hay un aumento de las quemaduras en piel en varios países por el contacto del alcohol en gel con fósforos, hornos, velas y hornallas.

Otro de los riesgos de este producto es que muchos lo llevamos en el auto para desinfectarnos las manos cuando nos subimos luego de haber tenido contacto con el exterior. Esta acción es altamente riesgosa también. Con la llegada de la primavera, llega también el calor y adentro de un vehículo que se encuentra expuesto a los rayos del sol se convierte en un auténtico horno.

Un estudio publicado en 2019 por el Real Automóvil Club de España concluyó que en solo 30 minutos, el interior de un coche alcanza el doble de la temperatura que hay en el exterior, pasando de 27º C a 50º C. Al cabo de casi dos horas la temperatura en el interior del vehículo sube por encima de los 60º C. Esto supone que cualquier elemento ajeno que se almacene dentro se puede convertir en un peligro potencial.

Según expertos, la mezcla alcohol-glicerina no es una mezcla peligrosa; lo peligroso es el tipo de alcohol, ya que no es lo mismo el metanol, que el etanol, que el isopropanol, que el propanol, que el pentanol o que el butílico.

El alcohol en gel puede estar fabricado a partir de diferentes fórmulas, según el fabricante. En todas, se encuentra una proporción del 70-80 % de etanol, por lo que la mayor parte se componen de alcohol. Estos alcoholes son productos inflamables, ya que su temperatura de inflamación está por debajo de los 60º C, su temperatura de ebullición es relativamente baja, por debajo de los 100º C, y su temperatura de autoinflamación por encima de los 400º C.

Sin embargo, resultaría “muy complicado” que un envase de alcohol en gel llegara a explotar: Esto es porque los envases son de plástico y tienen un sistema de apertura que, ante una sobrepresión por calentamiento, ceden y se abren, derramando el gel o evaporando el alcohol. Además se deberían dar condiciones muy extremas y negligencias muy claras como que el recipiente explote.

Conclusión: es remotamente posible que un gel desinfectante de manos pueda provocar una explosión si se almacena en grandes cantidades, pero dependerá del contenido del envase y del tipo de alcoholes.

En el interior de un vehículo no se debe dejar nada ajeno al mismo, como líquidos o botellas de plástico que se puedan degradar. Mucho menos un aerosol.