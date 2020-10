En un inquietante video explica cómo queda prendido el alcohol en gel y puede provocar quemaduras

Durante la pandemia hemos aprendido muchos hábitos saludables con el fin de mantenernos menos expuestos al contagio del virus covid-19. Usar tapabocas correctamente, mantener la distancia y lavar las manos varias veces al día; son los tres pilares que las autoridades difunden con el fin de convertir las normativas en hábitos.

Sabido es también, que en caso de no contar con agua y jabón es posible descontaminar las manos con alcohol al 70% o bien en gel. El último es un formato accesible en negocios, farmacias y supermercados.

Como en los últimos tiempos el alcohol en gel se volvió un protagonista en la vida de muchos, un usuario de Facebook advierte lo que podría ocurrir si es usado mientras una persona cocina.

En un video demostrativo, el hombre explica que cuando una persona enciende una gota de alcohol en su presentación líquida éste prende una llama. Sin embargo, no sucede lo mismo con el alcohol en gel pero no quiere decir que no siga quemando.

El experto coloca una gota del sanitizante en un plato, toma un fósforo y lo prende. Si bien no se produce de inmediato una llamarada visible, la pequeña gota sigue siendo combustible para el fuego iniciado.

Para demostrar tal cosa y en vista de que a simple vista no se ve nada, el hombre le acerca un papel a la gota de alcohol del plato que en cuanto toma contacto, el papel enciende una larga llama.

El objetivo del video es advertir sobre la posibilidad de abusar del alcohol en gel en casa y colocar demasiada cantidad en las manos de modo que éste no se evapore correctamente y al momento de pasar la mano por una hornilla se puedan quemar las manos.

Las imágenes se hicieron virales en horas, debido al contenido altamente informativo que alerta a más de uno para evitar accidentes domésticos.

¡Mirá la demostración!