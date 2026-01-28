Aguas Mendocinas suspenderá su atención telefónica este jueves por tareas de mantenimiento

Las líneas técnicas y comerciales estarán fuera de servicio durante tres horas debido a una actualización integral del sistema.

La empresa Aguas Mendocinas informó que este jueves 29 de enero se llevará a cabo una interrupción programada en sus canales de comunicación habituales.

La medida responde a la necesidad de implementar una actualización en el Sistema de Atención Telefónica de la prestadora, con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios.

Según detalló la entidad, tanto la línea de atención técnica (0810-777-2482) como la de atención comercial (0800-444-9900) no estarán disponibles para el público en el horario de 13:30 a 16:30. Durante ese lapso de tres horas, el personal técnico trabajará en la integración de las nuevas herramientas del sistema.

A fin de no interrumpir la recepción de solicitudes, la empresa recordó que los usuarios podrán realizar sus reclamos y consultas a través de canales alternativos.