28 de enero de 2026 - 18:05

Aguas Mendocinas suspenderá su atención telefónica este jueves por tareas de mantenimiento

Las líneas técnicas y comerciales estarán fuera de servicio durante tres horas debido a una actualización integral del sistema.

Aguas Mendocinas

Aguas Mendocinas

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La empresa Aguas Mendocinas informó que este jueves 29 de enero se llevará a cabo una interrupción programada en sus canales de comunicación habituales.

Leé además

Cortes de agua en Mendoza tras una crecida en Alta Montaña que afectó la turbidez: qué zonas afecta.

Por la crecida en Alta Montaña habrá cortes de agua en el Gran Mendoza: qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad
Finalizaron los trabajos de Aysam

Ya quedaron colocados los dos nuevos caudalímetros y el servicio de agua se encuentra normalizado

Por Redacción Sociedad

La medida responde a la necesidad de implementar una actualización en el Sistema de Atención Telefónica de la prestadora, con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios.

Según detalló la entidad, tanto la línea de atención técnica (0810-777-2482) como la de atención comercial (0800-444-9900) no estarán disponibles para el público en el horario de 13:30 a 16:30. Durante ese lapso de tres horas, el personal técnico trabajará en la integración de las nuevas herramientas del sistema.

A fin de no interrumpir la recepción de solicitudes, la empresa recordó que los usuarios podrán realizar sus reclamos y consultas a través de canales alternativos.

Las vías de contacto habilitadas serán el asistente virtual por WhatsApp, enviando un mensaje al número 2612162482, o ingresando directamente a la página web oficial de AYSAM (www.aysam.com.ar).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Aysam anunció un corte de agua para este viernes que afectará a varios departamentos del Gran Mendoza.

Se viene un corte de agua este viernes en el Gran Mendoza: qué zonas afectará y cuánto durará

Por Redacción Sociedad
el rapido accionar de la posta sanitaria municipal de los toldos le salvo la vida a una pequena de 1 ano

El rápido accionar de la Posta Sanitaria Municipal de Los Toldos le salvó la vida a una pequeña de 1 año

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de enero

Por Redacción Sociedad
preventores aprehendieron a dos menores de edad que habian robado dos motocicletas

Preventores aprehendieron a dos menores de edad que habían robado dos motocicletas

Por Redacción