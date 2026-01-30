Aguas Mendocinas advierte por cortes de agua y fallas en el servicio por las intensas lluvias en Mendoza

Debido a las fuertes lluvias en el Piedemonte, las plantas potabilizadoras quedaron fuera de servicio.

La empresa Aguas Mendocinas confirmó los cortes del suministro de agua en varias zonas de Mendoza.

La empresa Aguas Mendocinas emitió un comunicado de alerta por posibles cortes de agua y fallas en el servicio debido a la crecientes generadas por las fuertes tormentas que afectan el Área Metropolitana y la zona del Piedemonte de Mendoza.

Según indicó la empresa, el fenómeno climático provocó importantes crecientes que impactaron directamente en el ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores, obligando a la empresa a dejarlos momentáneamente fuera de servicio.

La situación técnica se vio agravada por cortes en el suministro eléctrico, los cuales derivaron en la detención total de los sistemas de bombeo en sectores específicos.

Según detalló la prestataria, los principales afectados por esta falta de energía son los vecinos de los barrios La Favorita y Flores, donde el servicio se encuentra interrumpido.

Ante esta contingencia, se ha realizado un llamado urgente a la población para que mantengan un uso responsable y solidario del agua potable. Las autoridades destacaron que esta medida es fundamental para preservar las reservas existentes y garantizar que, una vez superados los inconvenientes climáticos y técnicos, el sistema pueda alcanzar una rápida recuperación.