30 de enero de 2026 - 17:13

Aguas Mendocinas advierte por cortes de agua y fallas en el servicio por las intensas lluvias en Mendoza

Debido a las fuertes lluvias en el Piedemonte, las plantas potabilizadoras quedaron fuera de servicio.

La empresa Aguas Mendocinas confirmó los cortes del suministro de agua en varias zonas de Mendoza.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

La empresa Aguas Mendocinas emitió un comunicado de alerta por posibles cortes de agua y fallas en el servicio debido a la crecientes generadas por las fuertes tormentas que afectan el Área Metropolitana y la zona del Piedemonte de Mendoza.

Cortes de agua en Mendoza tras una crecida en Alta Montaña que afectó la turbidez: qué zonas afecta.

Por la crecida en Alta Montaña habrá cortes de agua en el Gran Mendoza: qué zonas afecta

Según indicó la empresa, el fenómeno climático provocó importantes crecientes que impactaron directamente en el ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores, obligando a la empresa a dejarlos momentáneamente fuera de servicio.

La situación técnica se vio agravada por cortes en el suministro eléctrico, los cuales derivaron en la detención total de los sistemas de bombeo en sectores específicos.

Según detalló la prestataria, los principales afectados por esta falta de energía son los vecinos de los barrios La Favorita y Flores, donde el servicio se encuentra interrumpido.

Ante esta contingencia, se ha realizado un llamado urgente a la población para que mantengan un uso responsable y solidario del agua potable. Las autoridades destacaron que esta medida es fundamental para preservar las reservas existentes y garantizar que, una vez superados los inconvenientes climáticos y técnicos, el sistema pueda alcanzar una rápida recuperación.

Finalmente, la empresa informó que se encuentra monitoreando la situación y continuará brindando actualizaciones sobre la evolución y normalización del servicio.

Recomendaciones

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada (dos litros por persona).
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
  • Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.
