Se viene un corte de agua este viernes en el Gran Mendoza: qué zonas afectará y cuánto durará

Aguas Mendocinas instalará nuevos caudalímetros en el establecimiento potabilizador Luján II, lo que provocará un corte de agua durante toda la jornada en varias zonas del Gran Mendoza.

Aguas Mendocinas (Aysam) informó que el próximo viernes 23 de enero, a partir de las 5 de la mañana, se llevará adelante la instalación de dos nuevos caudalímetros sobre los acueductos de 350 mm y 450 mm, a la salida del establecimiento potabilizador Luján II.

Como consecuencia de estos trabajos, habrá un corte programado del servicio de agua potable durante toda la jornada en distintas zonas del Área Metropolitana. Las áreas afectadas serán:

Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva y Capilla del Rosario.

Luján de Cuyo: desde Carrodilla hasta J. J. Paso y desde Acceso Sur hasta Terrada.

Las tareas estarán a cargo de personal operativo de Aysam, con el apoyo de una empresa contratista y bajo la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración estimada de seis horas.

Una vez finalizada la instalación, comenzarán las tareas de recuperación de reservas y purga de los acueductos. Desde la empresa indicaron que el servicio se restablecerá de manera paulatina, entre 24 y 36 horas posteriores, y que el retorno del suministro comenzará a partir del domingo por la noche.

Ante esta situación, Aysam solicitó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, y recordó una serie de recomendaciones clave, entre ellas: