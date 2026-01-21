Se viene un corte de agua este viernes en el Gran Mendoza: qué zonas afectará y cuánto durará

Aguas Mendocinas (Aysam) informó que el próximo viernes 23 de enero, a partir de las 5 de la mañana, se llevará adelante la instalación de dos nuevos caudalímetros sobre los acueductos de 350 mm y 450 mm, a la salida del establecimiento potabilizador Luján II.
Como consecuencia de estos trabajos, habrá un corte programado del servicio de agua potable durante toda la jornada en distintas zonas del Área Metropolitana. Las áreas afectadas serán:
Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.
Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva y Capilla del Rosario.
Luján de Cuyo: desde Carrodilla hasta J. J. Paso y desde Acceso Sur hasta Terrada.
Las tareas estarán a cargo de personal operativo de Aysam, con el apoyo de una empresa contratista y bajo la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración estimada de seis horas.
Una vez finalizada la instalación, comenzarán las tareas de recuperación de reservas y purga de los acueductos. Desde la empresa indicaron que el servicio se restablecerá de manera paulatina, entre 24 y 36 horas posteriores, y que el retorno del suministro comenzará a partir del domingo por la noche.
Ante esta situación, Aysam solicitó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, y recordó una serie de recomendaciones clave, entre ellas:
Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.
Operativo instalación caudalímetros electromagnéticos en Luján de Cuyo
Estas obras se enmarcan en el Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, que contempla una inversión superior a los USD 5,1 millones. Con la incorporación de estos equipos, ya son 12 los caudalímetros instalados, distribuidos en distintos establecimientos y puntos estratégicos de la provincia.
El objetivo del plan es mejorar la calidad del servicio de agua potable para más de 1.100.000 mendocinos, mediante un sistema de distribución más simple, funcional y automatizado, que permita una mejor medición, regulación y operación de los acueductos principales.