Ya quedaron colocados los dos nuevos caudalímetros y el servicio de agua se encuentra normalizado

Aguas Mendocinas informó que finalizaron las tareas de instalación de los dos nuevos caudalímetros y que el agua se restablecerá en su totalidad de forma gradual..

Aguas Mendocinas informó que el operativo de infraestructura previsto para este viernes 23 de enero concluyó de manera exitosa y antes de lo programado. Los trabajos, que comenzaron a las 5 de la mañana, se completaron en apenas 4 horas, logrando una reducción de 2 horas respecto al tiempo inicialmente estimado.

Así, luego de 12 horas de haber finalizado la colocación de los dos caudalimetros en la salida del Establecimiento Potabilizador Luján 2, el servicio se encuentra normalizado y se restablecerá en su totalidad de forma gradual.

El personal operativo de AYSAM, junto a la empresa contratista, finalizó la instalación de dos nuevos caudalímetros sobre los acueductos de 350 mm y 450 mm de diámetro a la salida del establecimiento potabilizador Luján II.

Estos dispositivos se integran a una red de 10 macromedidores ya colocados, como parte del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana. Esta iniciativa representa una inversión superior a los USD 5.1 millones, destinada a mejorar la calidad del servicio para 1.100.000 mendocinos.

Recuperación del servicio A partir de las 9.30, se inicio el proceso de recuperación paulatina del sistema y la purga de los acueductos. Debido a que el restablecimiento del flujo normal de agua llevará tiempo, las autoridades solicitan a la población extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias durante el resto de la jornada.