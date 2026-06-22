Quienes circulan a diario por el Acceso Este mendocino, uno de los tramos viales más utilizados a diario de Mendoza, ya habrán comenzado a experimentar los cambios obligados en el tránsito . Cortes por tramos, desvíos por calles colectoras y demoras que se convierten en embotellamientos .

Histórico día en el Acceso Este: comenzaron los cortes totales y estas son las colectoras

"Evite la ruta": qué harán para que los cortes totales en el Acceso Este no provoquen caos

Ante esta realidad -inevitable-, desde el Gobierno de Mendoza analizan un cambio trascendental : evitar , siempre que sea posible, el cierre total de ambas calzadas del Acceso Este y los consecuentes desvíos masivos hacia las colectoras. En su lugar, se cerraría uno de los dos tramos, mientras que en aquel que se mantendría habilitado se implementaría un sentido de circulación en uno de los carriles, y en inverso en el segundo .

Esta alternativa ya cuenta con el aval técnico de los responsables de las obras, quienes -consideran- ayudaría a que el tránsito sea lo más fluido posible en un contexto en el que todo el funcionamiento ágil del Acceso Este se verá alterado.

Acceso Este: el revolucionario cambio que analizan no bloquear toda la ruta y evitar colapsos importantes

La intención es implementar este procedimiento a futuro en algunos de los otros cortes que se hagan por la flamante ruta provincial 22 , que es el nombre que recibió esta traza -históricamente llamada ruta 7 -. El detalle es que, con la inauguración de la Variante Palmira , para la Nación esta nueva obra mantiene la denominación de ruta 7 , por lo que la vieja ruta pasa a ser la 22 (y a ser jurisdicción de la Provincia de Mendoza ).

Al tratarse de una posibilidad a futuro, desde el Ejecutivo confirmaron que, de momento, se mantiene la modalidad de trabajo anunciada la semana pasada y que contempla el corte total del acceso y el uso obligatorio de colectoras.

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Qué mejoraría cortar el Acceso Este por carriles

El Acceso Este -flamante ruta 22- está compuesto por una doble vía, y cada una de ellas tiene dos carriles. Tradicionalmente, los dos carriles de una vía son para sentido de circulación de oeste a este, mientras que los otros dos de la otra vía son de sentido este - oeste.

Los anuncios de las obras contemplan el corte total del tránsito en las dos vías (cuatro carriles), por lo que los automovilistas deben utilizar las colectoras (calles laterales), ya sea para "ir" o para "venir".

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Marcelo Álvarez / Los Andes

El tema es que, desde la Provincia, parecen estar convencidos de que hay un Plan B ante esta modalidad de trabajo. Y consiste en cortar el tránsito por vías, trabajando en etapas. De esta manera, de los cuatro carriles, quedarían interrumpidos dos de ellos (serían aquellos que integran una misma vía y, tradicionalmente, comparten el sentido de circulación).

Así las cosas, la otra vía no se bloquearía; y de los dos carriles, se utilizaría una para circulación de oeste a este (hacia San Martín y para salir de la provincia), y el otro en sentido este - oeste (para ingresar al Gran Mendoza). La intención de sostener la circulación por la traza principal durante buena parte de las obras apunta a reducir considerablemente los trastornos que generan los actuales desvíos a colectoras.

Por qué buscan una alternativa a los desvíos en el Acceso Este

La necesidad de encontrar una solución surgió tras las complicaciones registradas en los primeros cortes implementados a la altura de los trabajos en la ruta 22 de Maipú (dos de los tres tramos en que se divide toda la obra están comprendidas en este departamento).

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Marcelo Álvarez / Los Andes

Al momento de intervenir la calzada, todo el tránsito es derivado a las laterales; y es allí donde aparecen los problemas. Porque el caudal de vehículos que llega desde el Acceso Este, al salir a la lateral sur, se encuentra con los automovilistas que cruzan transversalmente las colectoras, tanto de norte a sur como de sur a norte, en una zona especialmente sensible porque es utilizada para acceder a tres escuelas. Ello genera aún más demoras.

A esta situación se suma un detalle más, referido a las obras previstas para acondicionar las colectoras y prepararlas para soportar un mayor volumen de tránsito. En el tramo de Maipú, estas obras avanzan más lentamente de lo esperado, por lo que mantener los desvíos durante períodos prolongados no aparece como la opción ideal.

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Marcelo Álvarez / Los Andes

Con el cambio considerado -y que podría implementarse en los futuros cortes-, los automovilistas seguirían circulando por el corredor principal y se evitaría el traslado de miles de vehículos hacia las colectoras.

La etapa más compleja comenzará en julio

Las obras actualmente se concentran en dos frentes simultáneos ubicados en Maipú.

Según datos oficiales, los trabajos están completando el primer período de certificación, correspondiente a mayo y junio, y presentan un avance estimado de entre el 8% y el 10%.

Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Arrancan los cortes totales por obras en el Acceso Este a la altura de Maipú Marcelo Álvarez / Los Andes

Sin embargo, la etapa más desafiante (y que más caos vehicular generará) todavía no comenzó.

Está previsto que durante julio se inicie el tercer tramo de intervención, correspondiente al sector de Guaymallén, considerado el más complejo por la intensidad del tránsito que registra a diario.

La futura modalidad de circulación vía bypass y cortes que se analiza podría aplicarse justamente en las próximas etapas, cuando las obras avancen desde la zona de Arturo González, en Maipú, hacia territorio de Guaymallén.