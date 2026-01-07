Leer en vacaciones asoma como un gran plan para los días de calor. E, incluso, es hasta una forma de viajar sin moverse, de descubrir otros mundos y reencontrarse con historias que siguen diciendo mucho, incluso siglos después de haber sido escritas. Con esa idea, el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza difundió una serie de recomendaciones literarias ideales para el verano , con títulos clásicos , accesibles y pensados para todo público.

La selección recomendada por el ministro Tadeo García Zalazar reúne tres libros fundamentales de la literatura universal , que combinan aventura, romance, ciencia ficción y reflexión social . Además, todos tienen un plus: cuentan con adaptaciones al cine o a la televisión, lo que los convierte en una puerta de entrada perfecta para nuevos lectores.

Considerada una de las novelas más importantes de la literatura inglesa, "Orgullo y prejuicio" fue publicada en 1813 y consolidó a Jane Austen como una autora clave de su tiempo . La historia sigue a Elizabeth Bennet y su relación con el enigmático señor Darcy, en una trama atravesada por el amor, las convenciones sociales y los prejuicios de clase .

¿Aburrido? 3 libros clásicos recomendados para leer este verano y que se pueden descargar gratis en la web

Muchísimos son los libros recomendados para que regales en estas fiestas o te lleves a tus vacaciones.

Con un estilo ágil, irónico y sorprendentemente actual, el libro sigue conquistando lectores generación tras generación. Además, cuenta con múltiples adaptaciones, tanto en cine como en series , siendo una de las más recordadas la película de 2005 protagonizada por Keira Knightley .

Escrito por Mary Shelley con apenas 18 años, "Frankenstein" (también llamado "El moderno Prometeo") se publicó en 1818 y marcó un antes y un después en la literatura . La novela cuenta la historia de Victor Frankenstein y la criatura que crea, abordando temas como la ética científica, la soledad y la responsabilidad humana .

¡Vive!: Frankenstein, a 200 años de su primera edición Frankenstein

Lejos de ser solo una historia de terror, el libro invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento y el rechazo a lo diferente. Su influencia en la cultura popular es enorme, con incontables versiones cinematográficas, series y reinterpretaciones que siguen resignificando el mito.

La adaptación cinematográfica más reciente de "Frankestein" -y que viene siendo noticia desde hace meses- es la dirigida por Guillermo del Toro, estrenada en 2025 y disponible en Netflix.

La guerra de los mundos (H. G. Wells, 1898)

Publicado a fines del siglo XIX, "La guerra de los mundos" es una de las novelas más influyentes de la ciencia ficción. Escrita por el británico Herbert George Wells, narra la invasión de la Tierra por parte de marcianos tecnológicamente superiores, poniendo en jaque a la humanidad.

El mes de Orson Welles En 1938 Orson Welles adaptó y narró la novela de Wells, La guerra de los mundos, en radio.

Más allá del relato apocalíptico, el libro propone una mirada crítica sobre el imperialismo, la ciencia y la fragilidad del progreso humano.

Además, un hito vinculado a esta historia de ciencia ficción cambió la forma de hacer radio a nivel mundial Fue luego de que, en 1938, Orson Welles realizara una icónica transmisión radiofónica donde adaptó y narró la novela de Wells. Mucha gente engancó la transmisión ya iniciada, por lo que creyó que lo que estaba escuchando era parte de la realidad y derivó en una psicosis colectiva.

Desde entonces, se implementó el principio de redundancia en la radio, que consiste en que el locutor o periodista recuerde a la audiencia constantemente con quién está hablando o qué se está haciendo.

Su impacto cultural fue enorme y sigue vigente hasta hoy, con múltiples adaptaciones, entre ellas la famosa versión cinematográfica dirigida por Steven Spielberg en 2005 y varias series inspiradas en la historia original.

Dónde conseguir estos libros gratis

Un dato para nada menor es que estos tres libros pueden descargarse de forma gratuita desde el portal educativo de la provincia de Mendoza, en formato digital. La iniciativa busca fomentar la lectura durante el verano y acercar clásicos universales a estudiantes, familias y lectores de todas las edades. El portal cuenta con más de 300 testos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tadeo Garcia Zalazar (@tadeo_gz)

Un plan simple, accesible y con bonus track: leer el libro y después comparar la historia con su versión en película o serie. Ideal para este verano.