6 de abril de 2026 - 11:03

Abrió la preinscripción para las escuelas de la UNCuyo y solo durará una semana: el paso a paso

Este lunes 6 de abril comenzó el proceso de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 en las escuelas de nivel secundario de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Se trata de una instancia única que estará habilitada hasta las 23.59 del viernes 10 de abril y que permitirá a los aspirantes acceder al Trayecto Formativo de Nivelación.

Abrió la preinscripción para las escuelas de la UNCuyo

Abrió la preinscripción para las escuelas de la UNCuyo

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UNCuyo
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este lunes 6 de abril comenzó el proceso de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 en las escuelas de nivel secundario de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Se trata de una instancia única que estará habilitada hasta las 23.59 del viernes 10 de abril y que permitirá a los aspirantes acceder al Trayecto Formativo de Nivelación.

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El trámite debe realizarse de manera online, a través de un formulario disponible en el sitio oficial de la universidad y en las páginas web de cada una de sus escuelas. Al momento de completarlo, los estudiantes deberán adjuntar el certificado de alumno regular del último año del nivel primario y consignar un correo electrónico propio, requisito indispensable para participar en las aulas virtuales.

Desde la casa de estudios informaron que la Secretaría Académica difundió tutoriales para facilitar el proceso de carga de datos y documentación. Los aspirantes podrán elegir entre las distintas propuestas educativas: el Liceo Agrícola y Enológico, el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, la Escuela de Comercio Martín Zapata, el Colegio Universitario Central (CUC) y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En este último caso, se dispuso un instructivo específico debido a las particularidades de su modalidad técnica.

Embed - Tutorial para preinscribirte a la Escuela de Agricultura de General Alvear

Además, se indicó que los contenidos del Trayecto Formativo de Nivelación presentan innovaciones respecto de años anteriores, con materiales actualizados que apuntan a reforzar los conocimientos básicos necesarios para el ingreso al nivel secundario.

Fechas clave

  • Preinscripción: del lunes 6 de abril (desde las 8.30) al viernes 10 de abril (hasta las 23.59).
  • Trayecto Formativo de Nivelación: comenzará el lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el sábado 15 de agosto.

Las autoridades recordaron la importancia de completar correctamente todos los datos requeridos, ya que esta etapa es obligatoria para quienes deseen formar parte del proceso de ingreso a las escuelas de la UNCUYO.

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