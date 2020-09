A una nena le robaron su perrita y grabó un video: “Por favor, ¿me podés dar a mi perro? Me pongo triste”

Agos tiene 5 años y ama perdidamente a Isabella -o Isa-; una bulldog francesa de 3 meses y de quien se convirtió en compañera incondicional. Por eso es que desde el jueves pasado, cuando un hombre aprovechó que el animalito se escapó en un descuido y se la llevó en su bicicleta en la zona de Capilla del Rosario (Guaymallén); no deja de buscarla. Y hasta grabó un video con un mensaje dirigido a quien tenga a su mascota, compañera y amiga.

“Por favor, ¿me podés dar a mi perra? Porque me pongo triste, y nosotros juntamos plata; un montonazo de plata y te la damos. Por favor, señor, ¿por qué no me la trae ahora a la perra? Que yo me pongo triste, señor. Mirá, ¡mirá qué bonita la perra, con los ojos azules! ¿Me la podés dar?”, implora la pequeña; sosteniendo uno de los afiches donde se ve una foto de Isa, el domicilio y los teléfonos de contacto. Y donde también se ofrece una recompensa.

“Mi hija sabe que se la llevó un señor, entonces me pidió que lo llamemos para que nos la devuelva; no entiende muy bien lo que está pasando. Yo le dije que no tengo el teléfono del señor, y le expliqué que por eso hicimos los panfletos. Entonces ella quiso filmarse, porque me dijo que, como ella ve muchas cosas divertidas en Youtube; está segura de que el señor que se llevó a la perra va a ver su video y la va a devolver”, cuenta Melina, mamá de Agostina; y agrega que la niña ha buscado a Isabella por todos lados. “Ves el sufrimiento de tu hija, y no está bueno. Porque uno no quiere que sufra”, agrega.

El robo

El jueves 10 de septiembre, cerca de las 13:30, Isa se escapó por un pequeño agujero que tiene el cerco que divide la calle del complejo privado en el que viven en la calle Los Guindos al 7.500; en Capilla del Rosario.

“En las cámaras de seguridad que después estuvimos revisando se ve que pasa un señor en una bicicleta, y que después vuelve al lugar por el que ya había pasado; esta vez para llevarse a la perrita. Nosotros salimos desesperados a buscarla, nos dio un ataque de nervios. Y otro chico que pasaba en bicicleta nos contó quien la tenía y hasta nos dijo dónde vivía”, rememora Melina.

Con la información aportada por el testigo ciclista, el papá de Agostina y dos vecinos fueron al domicilio donde les habían informado que vivía quien se veía en el video llevándose a la perrita. Sin embargo, en la vivienda negaron rotundamente ser ellos quien tenían a Isa.

“Mi marido fue un par de veces más, fuimos a la Policía y nos recomendaron intentar negociar; pero también nos tomaron la denuncia. Porque el robo existió. Una de las veces en que fuimos, la mamá del hombre que se ve en el video se puso a llorar, nos pidió que no hiciéramos la denuncia y nos prometió que iba a convencer a su hijo de que la devuelva. Pero cada vez que hemos ido, la mujer se pone mal, nerviosa y no sabe que responder”, sigue la mamá de Agos; también con desesperación y angustia.

Incluso, en el mismo vecindario las versiones son variadas y en ese contexto de imprecisiones deambula la familia de Isa. Por ejemplo, otro vecino les dijo que quien se robó a Isa la vendió por 3.000 pesos y que estaban bajo los efectos de alguna sustancia cuando lo hicieron; por lo que -dicen- no recuerdan a quién la vendieron. “Necesitamos que nos digan a quién se la vendieron, quién la tiene. Estamos dispuestos a pagar una recompensa, porque el valor sentimental es enorme”, concluye Melina. La mujer agregó que, dentro de lo poco que les han confirmado; saben que la perrita estará en el barrio San Javier.

Contactos

Cualquier dato o información que se pueda aportar sobre Isa será más que bien recibida en los teléfonos (0261) 154155535 y (0261) 153622620.