A dos años de Argentina campeón: cuáles fueron los nombres de futbolistas más elegidos para los bebés mendocinos

El furor y la pasión futbolera que despertó Argentina campeón del mundo hace dos años no ha perdido impulso. A dos años de la obtención de la copa mundial aquel domingo 18 de diciembre de 2022, muchos papás siguen eligiendo bautizar a sus hijos en Mendoza con el nombre de alguno de sus ídolos de la Selección.

Por eso las tierras mendocinas sumaron los últimos dos años entre sus habitantes a 3.722 chicos que recibieron el nombre de alguno de los jugadores de la Scaloneta, a los que tantos argentinos les profesan devoción. Es que fue una copa ganada con sudor y lágrimas, no sólo de quienes estaban en la cancha, fue que el alma se fuera en un grito con cada gol, que el mundo se viniera abajo con cada voltereta del juego, fue sufrir y celebrar cada partido y salir a la calle a soñar con cada triunfo.

Argentina Campeón Mundial 2022

Hay quienes quieren inmortalizar la pasión, quizás para no olvidar la emoción de ese momento, y así fue que llegó al DNI de sus hijos.

Quizás lo más sorprendente de todo es quien queda primero en el ránking. No, no es Lionel el nombre más frecuente. Lionel Messi es amado por multitudes, no sólo en Argentina sino en el mundo, pero no ocupa el primer lugar entre las preferencias de los papás mendocinos.

Messi, para muchos mejor jugador incluso que Diego Maradona, queda relegado en segundo lugar por su compañero de equipo, Julián Álvarez, quién lo supera con creces entre las preferencias.

En este tiempo 917 chicos fueron bautizados con el nombre Julián mientras que 682 recibieron el nombre de Lionel.

En tercer lugar, 516 podrán mostrar su documento orgullosos de llevar el nombre Enzo, en honor a Enzo Fernández. Y son los tres que más DNI acumulan en Mendoza entre quienes llevan nombres de aquellos jugadores campeones: entre los tres suman 2.115, más de la mitad de los chicos que llevan el nombre de alguien de la Scaloneta.

Argentina campeón

En este país futbolero por excelencia, con una población apasionada hasta los huesos, lograr la copa del mundo fue sin dudas memorable como se puso en evidencia en tantas celebraciones.

Hubo que sufrir hasta las lágrimas para alzar aquella copa, pero quizás cada argentino que siguió el mundial 2022 sintió que era él mismo el que estaba levantando el trofeo aquella tarde frente a la pantalla.

El Mundial 2022 se jugó en Qatar y Argentina se consagró campeón del mundo luego de derrotar por penales a Francia por 4 a 2. Fue en el estadio Lussail de Doha, y por qué no también en cada living, en cada bar donde los argentinos siguieron aquel partido que resultó interminable y un vaivén de emociones.

Y tanta pasión, tanto fanatismo, tanto amor futbolero, el argentino lo lleva directamente al Registro Civil. Es que es habitual que luego de este tipo de hechos esas oficinas registren un boom de bautismos con esos nombres.

Así son las cosas en esta Argentina en las que los goles vociferados hasta la afonía se transforman en un nuevo documento y en la identidad de una nueva vida.

El ranking de los nombres preferidos para los bebés de Mendoza

El podio que cómodamente lideran los Julián, seguidos de los Lionel y luego por los Enzo, sigue sumando voluntades empujadas por el fanatismo.

En cuarto lugar quedó el gusto por ponerle a los hijos el nombre en homenaje a Nicolás Otamendi, por lo que 315 chicos nacidos desde el 18 de diciembre de 2022 llevan el nombre Nicolás.

.

Los Lautaro quedaron quintos entre las preferencias ya que 247 bebés fueron bautizados en honor a Lautaro Martínez.

Pero el Dibu también tiene su hinchada férrea por lo que 228 chicos llevan el nombre Emiliano, en honor a Emiliano Martínez, que quedó en sexto lugar. Otro dato que sorprende después del segundo puesto para Lionel ya que, sin dudas, el arquero fue uno de los grandes protagonistas de la copa y acreedor incluso hasta de la creación de estampitas con “el Dibu de la suerte”.

En el séptimo escalón quedaron los Leonel.

El octavo lugar fue para los fanáticos y fanáticas de Lisandro Martínez, que decidieron ponerle su nombre a su hijo, mientras que en el noveno quedaron los Ángel, que hacen honor a Ángel Di María, amado por la mayoría aunque a veces también cuestionado, porque así es el hincha cuando no perdona “un tropezón”.

En tanto, en el décimo lugar, para cerrar los 10 más elegidos entre la hinchada de la selección, se ubican los Nahuel, en honor a Nahuel Molina.

Más fanáticos

Pero hay más fanáticos, siempre hay y más si de fútbol se trata en el suelo argentino. Los Alexis se posicionaron en el puesto 11, elegido por los fans de Alexis McAllister. Rodrigo de Paul, que por aquel entonces sumó a su fama por su despliegue en la selección su exposición por la relación con la cantante Tini Stoessel, sumó 51 Rodrigos a los libros del Registro Civil.

Y ¡hay un empate! Para hacer honor a la difícil final. Gonzalo Montiel y Leandro Paredes dieron sus nombres a 50 chicos cada uno y comparten el lugar 13.

Argentina Campeón del Mundo 2022. Así se vivió la final en las calles de Mendoza. / Foto: archivo Los Andes

En tanto, los Cristian, que recordarán siempre a Cristian Romero luego de que sus padres les cuenten el origen de su inspiración, fueron 32; mientras que Paulo Dybala, es la causa del nombre de 8 chicos.

Estos más de 3.000 niños hoy son quizás bebés recién nacidos o son más grandes, incluso varios estarán cumpliendo dos años las próximas semanas. Muchos ya habrán dado sus primeros pasos y es más que probable que, con padres futboleros, haya sido corriendo detrás de una pelota. Quizás cuando crezcan no sean fanáticos del fútbol, o quizás sí, pero llevarán en su nombre la marca de aquella emoción que aunó a multitudes en un solo grito: ¡dale campeoooón! ¡dale campeoooón!