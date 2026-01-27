A 3 años de la misteriosa desaparición de un joven abogado: el drama de una madre que no sabe qué pasó con su hijo

"Ya no me importa cómo fue, no me importan las circunstancias. Sólo necesito tener la tranquilidad de saber qué pasó con Nataniel . Ya no le pido agilidad a la Justicia, simplemente necesito un duelo más humano y que me digan: 'esto es lo que encontramos, lo que quedó' . Me asusta tener que morir sin saber qué le pasó, no quisiera pasar por eso".

La verborragia de Silvia Saavedra , con ese tono de voz que sintetizan lo que han sido estos tres años de lucha constante por saber qué le pasó a su hijo (el abogado jujeño radicado en Mendoza , Nataniel Guzmán) , se va apagando. Pero esa verborragia no se apaga de la nada, sino que se deja vencer por un llanto de angustia que permanecía ahogado. " Es un subibaja , todos mis días son así: a veces estás bien y, de repente, te caés", agrega, con la voz entrecortada.

El 27 de enero de 2023 fue el último día en que el entorno de Nataniel tuvo noticias de él y de su paradero . Aquel viernes, este abogado -que llevaba siete años viviendo en Mendoza y trabajaba en el Juzgado de Familia de Las Heras- había planeado juntarse a comer un asado con sus amigos. Pero Guzmán no fue. De hecho, aquel 27 de enero a las 13:59 envió su último mensaje en WhatsApp y que se convertiría en el último rastro concreto sobre él .

"En estos tres años me he ido informando de otros casos en Mendoza de chicos que llevan varios años desaparecidos y sobre quienes tampoco hay datos . En San Rafael hay un caso de un chico desaparecido donde el mismísimo juez dijo que parecía ser que un OVNI lo hubiese abducido . Una ve esas cosas descabelladas y piensa en qué pensarán los fiscales. Porque es como terminar de dar por sentado que se lo tragó la tierra y es in{util seguir buscando ", se explaya Saavedra, próxima a cumplir 70 años.

A tres años de la desaparición de Nataniel Guzmán (quien hubiese cumplido 41 años el 5 de enero) , hay una recompensa ofrecida de 12,5 millones de pesos para quien aporte datos sobre su paradero o que permitan esclarecer qué ocurrió con Nataniel. Pero no hay pistas claras ni indicios de qué ocurrió con él.

Las hipótesis judiciales han sido variadas en estos más de 1.000 días y han oscilado entre la "autoeliminación" (o suicidio -algo que su madre descarta-) y la posibilidad de que el joven haya ido a un puesto de Las Heras donde funcionaba un prostíbulo clandestino para solicitar servicios sexuales. Y que ello haya sido lo último que hizo.

"Vos imaginame en este estado, cada vez que leo -por ejemplo- que un perro encontró en Mendoza la pierna de alguien o restos óseos que podrían ser de una persona. Es estar atenta todo el tiempo, preguntando de quién es, pidiendo que informen de quién se trata", reflexiona la mamá del abogado, con una mezcla de angustia y esa resignación por la que intenta no dejarse vencer.

Respecto a la hipótesis del suicidio, Silvia Saavedra la descarta y justifica su teoría en que nadie conocía a su hijo como ella.

"No se ha suicidado, no tengo dudas. Ahora, suponiendo que le dé lugar a esa hipótesis, un policía me dijo, en confianza, que nunca se demorarían más de 15 o 20 días en encontrar el cuerpo de una persona que se autoelimina; y ya pasaron tres años. La verdad es que no hay nada concreto, pero de algo no quedan dudas: a las personas no se las traga la tierra ni las abducen los OVNI", describe, con contundencia.

Nataniel Guzmán tiene 38 años y lo buscan desde el 27 de enero. Nataniel Guzmán es buscado desde el 27 de enero de 2023.

Si bien quien comenzó a instruir la causa en 2023 fue el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, a fin de año quedó en manos de Andrea Lazo. Y, según destacaron fuentes judiciales a Los Andes, en ningún momento se ha dejado de buscar a Nataniel y se ha actuado de forma diligente.

Entre otras cosas, detallaron que en estos tres años se han rastrillado a pie, con canes, drones y hasta helicópteros las zonas de Las Heras donde se activaron por última vez las celdas del celular de Guzmán, aunque no se obtuvieron resultados positivos en esas búsquedas.

De hecho, aún están a la espera de que Google autorice la apertura de la cuenta de Gmail que estaba asociada al teléfono del abogado, aunque es algo que -según destacan desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza- está demorando la propia empresa multinacional.

Y también se han hecho múltiples allanamientos en puestos de los barrios Mathieu y Yapeyú (Las Heras), donde funcionaban algunos prostíbulos clandestinos. Incluso, llegaron a entrevistarse con una de las chicas que allí se desempeñaba y que, se cree, había mantenido conversaciones con Guzmán. Pero nunca se encontró nada vinculado a Nataniel.

27 de enero de 2023, el último día en que hubo noticias de Nataniel Guzmán

El WhatsApp del viernes 27 de enero de 2023 a las 13:59, como parte de la organización del asado que comería con amigos aquella noche, fue el último registro activo de Nataniel.

Nataniel 7

Antes de enviar ese último mensaje, el abogado había estado conversando –también vía WhatsApp- con su madre. Silvia sabía que su hijo tenía el asado con sus amigos esa noche, por lo que –a las 12:04- le pidió a Nataniel que tuviera cuidado. Hacía pocos días se habían registrado algunas muertes entre personas que habían comido achuras en mal estado.

Ese último mensaje fue leído por Nataniel, pero no lo contestó. No obstante, siguió comunicándose con su amigo, con quien esa noche se juntaría a comer.

Luego de ese último mensaje, hubo algunos “rebotes” en la señal de su celular, una celda activa que ubicaba al teléfono en la zona de Canota (Las Heras) ese mismo 27 de enero y unas imágenes previas captadas ese mismo día por dos cámaras de seguridad (una en calle Belgrano y otra en calle 25 de mayo, ambas de Ciudad y cerca de donde se encontraba su departamento).

En esas imágenes se lo veía caminando con una mochila, y nada más. No había nada puntual que pudiera ayudar a inferir a dónde se dirigía Guzmán.

Más allá del variado abanico de hipótesis y de las acciones desplegadas por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, aún no hay ni un mínimo indicio sobre qué ocurrió con Nataniel, ni tampoco una pista concreta sobre cuál puede haber sido su paradero.

"Lo de la autoeliminación se les cayó. Desde el comienzo dije que Nataniel no era una persona de esas características. De hecho, él se peleó con la novia estando de vacaciones, se tomó un colectivo y se volvió para salir del rollo. Pero siguió con sus actividades de stand up, de teatro, armó un asado. Incluso, dejó a su gato -a quien había rescatado de la calle y lo amaba- encerrado en su departamento. Hasta su psicólogo declaró que no tenía ese perfil", explica la mujer, quien vive en Bariloche y viaja constantemente a Mendoza.

Nataniel 5

Aunque se incluyó entre las posibilidades, las propias fuentes judiciales vinculadas en la investigación aclaran a Los Andes que "a Nataniel siempre lo buscó y lo busca con vida". De hecho, aclaran que por ello mismo se solicitó oportunamente el detalle de los movimientos bancarios y ante la posibilidad de que hubiese comprado pasajes.

La pista del prostíbulo clandestino

La otra versión que se manejó en la causa apunta a la idea de que Guzmán habría contratado servicios sexuales, se había dirigido a un puesto en Las Heras (cerca de la ruta 52 y donde funcionaba un prostíbulo clandestino) y que la situación podría haber derivado en un trágico, misterioso e inesperado final.

En la investigación judicial, tras analizar los movimientos de la tarjeta SUBE del abogado, se logró determinar que ya a fines de diciembre de 2022 Guzmán había hecho viajes en colectivo a la zona de Canota e inmediaciones (barrio Mathieu y Yapeyú, en Las Heras). Además, tras abrir la computadora de Nataniel, se confirmó que él mismo había visitado frecuentemente algunos sitios web de personas que ofrecían servicios sexuales.

Con todas estas pistas (zonas donde su celular marcaba actividad y presencia, los movimientos de la tarjeta SUBE y la pista de las páginas webs visitadas), los investigadores rastrearon y dieron con puestos de la zona donde funcionaban prostíbulos ilegales.

Nataniel 3

Una vez individualizados sus dueños y las personas que trabajan allí, se procedió a realizar allanamientos y entrevistas. En las requisas se buscaba, entre otras cosas, un arma 9 mm que podría pertenecer a Guzmán. Y es que en su vivienda habían encontrado la credencial de tenedor autorizado y hasta la cartuchera, pero no la pistola (¿tal vez la llevaba en la mochila?). Una vez más, no se encontró nada, ni el arma de Guzmán (aunque sí otras), ni rastros del abogado.

"Suponiendo que sea correcta la hipótesis de que fue a buscar servicios sexuales, ¿por qué mi hijo desapareció y cómo es que no aparece aún? Se hicieron allanamientos en los barrios Mathieu y Yapeyú, y todo quedó en la nada. Durante uno de los allanamientos, una chica se acercó a un policía y dio un nombre y apellido. Pero a esa chica, que no dio su nombre porque tenía miedo. no se la citó como testigo protegido, se la dejó escapar. Recién dos años después se presentó una chica, pero dudo que haya sido la misma de la primera vez", resume Saavedra.

Para la madre del abogado desaparecido, su desempeño en el Juzgado de Familia de Las Heras puede encerrar una pista clave para intentar explicar el misterioso desenlace. "Es un juzgado muy caliente en una zona muy caliente. El 23 de enero de ese año Nataniel ya había ido a la zona, y no iba a volver al lugar solo, sin que nadie lo estuviera esperando", piensa en voz alta.

Cronología: los últimos días de Nataniel Guzmán

El 20 de enero de 2023, Nataniel había regresado de la Costa Atlántica bonaerense. Allí había viajado con quien era su pareja y, según relataron sus amigos en los días posteriores a la desaparición, Nataniel había discutido con la joven en Mar de Ajó y se había vuelto a Mendoza antes de lo previsto, por su cuenta.

Amigos y miembros del Colegio de Abogados de Mendoza marcharon hasta le Polo Judicial junto a Silvia Saavedra, la madre del letrado, para pedir por la aparición de Nataniel Guzmán. - José Gutiérrez / Los Andes Amigos de Nataniel Guzmán en una de las marchas hasta le Polo Judicial junto a su madre, Silvia Saavedra para pedir por la aparición del abogado. Archivo Los Andes

Pero no fue Nataniel quien contó a su entorno de esa pelea, sino que fue la propia joven quien –vía Facebook- puso al tanto a una amiga del abogado de la discusión y le contó que él había decidido regresar a la provincia.

Entre el 20 y el 27 de enero, ya en Mendoza, Nataniel siguió con su vida con total normalidad. Entre otras actividades, fue al taller de teatro del que estaba participando (además de abogado, Nataniel se dedicaba al stand up), siguió con su ritmo normal y estaba entusiasmado con la idea de viajar a España a visitar a su hermano, algo que venía planificando desde hacía tiempo. Mientras tanto, mantuvo algunas conversaciones con su pareja -vía WhatsApp-, quien seguía en la costa.

Ya el sábado 28 de enero, y ante la no respuesta de Guzmán ante los insistentes mensajes enviados el viernes 27, algunos amigos del joven -acompañados por su pareja (o ex pareja, quien ya había regresado a Mendoza y estaba preocupada porque el abogado tampoco había vuelto a escribirle)- entraron a su departamento. Esperaban encontrarlo, o al menos encontrar algo que les llamara la atención. Sin embargo, Nata no estaba, ni tampoco había nada sospechoso en el inmueble de calle Belgrano (Ciudad de Mendoza).

Nataniel 1 A 3 años de la misteriosa desaparición de un joven abogado: ¿puede la tierra tragarse a una persona? Gentileza

El 30 de enero, en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la compañera de Guzmán radicó la denuncia por averiguación de paradero del abogado.

La primera vez en que la madre de Guzmán, Silvia Saavedra viajó a Mendoza para intentar dar con su hijo fue el 2 de febrero, 24 horas después del día en que Guzmán debería haber vuelto a trabajar. Desde entonces se constituyó como querellante en la causa y ha estado yendo y viniendo de Bariloche a Mendoza permanentemente, todo con un único objetivo: saber qué pasó con su hijo.

Ya en febrero, el Ministerio de Seguridad de Mendoza ofreció una primera recompensa (1.350.000 pesos, casi una décima parte de lo que se ofrece actualmente) para quien pudiera aportar datos que permitieran esclarecer la desaparición. En tanto, a días de cumplirse el primer mes de la última comunicación con Guzmán se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se lo veía –en teoría- caminando hacia la parada del micro.

De acuerdo a los registros de la tarjeta SUBE, a la reconstrucción de los hechos, y en base a la activación de la señal del celular en Canota, en ese momento –se cree- Nataniel caminó hasta la parada de colectivos para abordar uno que lo llevaría hasta esa localidad lasherina ubicada en las inmediaciones del acceso a la reserva natural Villavicencio, pero también de los barrios Mathieu y Yapeyú.

A 2 meses de la desaparición de Nataniel, su madre no se rinde: “Mi hijo no se suicidó y hoy todos somos sospechosos”. Foto: Gentileza Silvia Saavedra. A 3 años de la misteriosa desaparición de un joven abogado: ¿puede la tierra tragarse a una persona?. Foto: Gentileza Silvia Saavedra.

De acuerdo a los peritajes realizados sobre la línea móvil del abogado, entre ese 27 de enero y el 2 de febrero, el teléfono de Nataniel estuvo activo e, incluso, no se descarta que alguien lo haya estado manipulando.

"Yo ya hablo como que Nataniel no está"

Lo que Silvia Saavedra necesita, según sus palabras, es una certeza, una confirmación de qué pasó con su hija. Y le aterra la posibilidad de que, al igual que el padre de María Cash, la muerte le llegue durante la desesperada búsqueda de su hijo.

El expediente de la causa ya acumula más de 2.000 fojas, distribuidas en 10 cuerpos. Por pedido de la madre de Nataniel, se convocó al perito especializado en geolocalización, Ariel Garbarz, quien mencionó la posibilidad de, por medio de un metadato aportado por la compañía de telefonía con que contaba Guzmán (Claro), podría dar con el sitio donde estaba el teléfono con una precisión por demás exacta.

Sin embargo, cuando el fiscal Pirrello consultó a los ingenieros de Claro Argentina ante esta posibilidad, le explicaron que sería imposible si el teléfono no estaba encendido.

"Yo ya hablo como si Nataniel no estuviese. Lo he llevado 9 meses conmigo, lo he parido; y una siente cosas. Soy muy de observar la naturaleza, las cosas. Y, conociendo a Nataniel, no estaría tres años desaparecido de forma consciente y sin dejar ni un mínimo rastro", cuenta con dolor.

Nataniel 8 A 3 años de la misteriosa desaparición de un joven abogado: ¿puede la tierra tragarse a una persona? Gentileza

Silvia Saavedra está muy enojada con el accionar del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, a quien responsabiliza por no preocuparse en buscar a su hijo. Incluso, habla de un "sistema armado para la impunidad". No obstante, desde el MPF aclaran que se ha hecho todo lo posible para resolver este misterio.

Además, la mujer insiste en que, si alguien sabe algo, que hable. De hecho, aclara que si hay miedo o desconfianza por la Policía o la Justicia de Mendoza, lo hagan llamando al 134 que es una línea nacional.

"Estos tres años han sido muy fuertes en cuanto a encontrar la capacidad de caerme y rearmarme, de descubrir que el ser humano es resiliente. He podido retroaliemtarme caminando en la naturaleza, con las amistades que han conocido a Natanel y me conocen a mí, y me dan fuerzas. Son mi bastón, incluso gente que ni conozco y me acompaña con grupos de oraciones y mensajes. Gracias a todos ellos", cierra.