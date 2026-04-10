10 de abril de 2026 - 22:35

7 de cada 10 conductores justifican usar la banquina como "una salida" en choques o embotellamientos

La encuesta advirtió que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe ciertas acciones en las banquinas, salvo que sea por emergencia o asistencia mecánica. Sin embargo, los conductores creen que sirve como recurso.

Una encuesta reveló que el 70% de las personas ven el uso de la banquina como una salida, a pesar de que está prohibido por la Ley de Tránsito 24.449.

Una encuesta reveló que el 70% de las personas ven el uso de la banquina como una salida, a pesar de que está prohibido por la Ley de Tránsito 24.449.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una encuesta reveló que una gran parte de los conductores en Argentina justifica el uso de la banquina en rutas y autopista ante situaciones como accidentes o congestión, pese a que la normativa lo prohíbe en casi todos los casos. El dato encendió alertas sobre el nivel de conocimiento de las reglas de tránsito.

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El estudio, elaborado por el Observatorio Vial de CECAITRA, también detectó una fuerte contradicción entre lo que los conductores declaran y lo que perciben del comportamiento ajeno, lo que expone una problemática extendida en la circulación diaria, según informó Noticias Argentinas.

Encuesta: para la mayoría la banquina “es una salida”

El 70% de los encuestados consideró que la banquina puede utilizarse en determinadas situaciones: un 45% cree que es válida durante el choque y otro 25% la ve como una alternativa en medio de un embotellamiento, lo que reflejo desconocimiento sobre las reglas de tránsito.

El informe analizó distintas conductas al volante y advirtió que circular por la banquina es una de las infracciones más frecuentes, junto con el exceso de velocidad.

El mismo escrito reveló una fuerte contradicción entre la percepción y la conducta de los conductores en rutas y autopistas: mientras la amplia mayoría asegura no utilizar la banquina, tres de cada cuatro creen que los demás sí lo hacen con frecuencia, además, un 15% admite usarla para detenerse a descansar, todas situaciones no contempladas por la ley.

Ley Nacional de Tránsito
La asistencia mecánica en la banquina es uno de los motivos que la Ley Nacional de Tránsito permite.

La asistencia mecánica en la banquina es uno de los motivos que la Ley Nacional de Tránsito permite.

Según el relevamiento, el 86,3% de los encuestados afirmó que nunca circula por la banquina y otro 8,1% dijo hacerlo “casi nunca”, aunque apenas un 2% admitió utilizarla de manera habitual. Sin embargo, al ser consultados por el comportamiento ajeno, el 75% consideró que otros conductores la usan “casi siempre”, lo que evidencia una percepción extendida de infracción generalizada.

“La ley prohíbe estacionar y detenerse en la banquina, así como su uso como zona de descanso o circulación, salvo casos excepcionales como emergencias o asistencia mecánica”, explicó el vocero del Observatorio, Facundo Jaime.

“La mayoría reconoce que es una falta grave, pero al mismo tiempo percibe que es una práctica habitual en otros. Esto muestra no solo un problema de cumplimiento, sino también de conocimiento de la normativa”, advirtió Jaime, quien remarcó la necesidad de reforzar la educación vial para reducir conductas de riesgo.

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