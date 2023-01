6 alimentos que aportan mucha agua para mantenerse fresco e hidratado

Las altas temperaturas propias del verano demandan prestar particular atención a la hidratación del cuerpo. De hecho, la ola de calor se mantendrá en Mendoza al menos hasta el miércoles, aunque luego no bajarán demasido.

Cualquier persona necesita prestar atención este detalle no menor para evitar que estas condiciones afecten su salud. Pero los niños y los adultos mayores son quienes más deben hacerlo, no solo son quienes más pueden resultar afectados sino que además muchas veces no registran la necesidad de hidratarse.

Agua. La mejor opción para hidratar el organismo.

Hay que tener en cuenta que lo ideal es tomar agua fresca y evitar bebidas azucaradas como jugos y gaseosas. Las bebidas alcohólicas tampoco son una buena opción con esta finaidad. Se recomienda tomar al menos dos litros de agua por día.

Pero además, hay alimentos que pueden resultar aliados: no solo por su alto contenido de agua sino porque además son refrescantes y nutritivos.

1- Lechuga y tomate

Tienen alrededor de 94% de agua en su composición y son una buena opción para comer algo fresco, liviano y sin cocción, para evitar que pierdan propiedades.

2-Sandía

Una fruta fresca, que se encuentra fácilmente en Mendoza y que contiene 92% de agua. También contiene vitamina C que beneficia el sistema inmunológico y vitamina A para cuidar la vista.

3- Espinaca

Tiene 93% de agua, aporta fibra, hierro y vitamina E.

4- Frutillas

Deliciosas sin dudas, tienen 89% agua. Tienen un buen aporte de fibras y son bajas en azúcares y calorías.

5- Melón

Otra vedette de los cultivos mendocinos. Esta fruta dulce y refrescante tiene 85% de agua.

6- Pepino

Es uno de los alimentos con más contenido de agua: 96%. Tiene fibra, vitamina C y E.