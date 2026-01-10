Se tatuó la primera foto de Nicolás Maduro capturado y las redes explotaron

Un hombre se tatuó la imagen del dictador venezolano en el momento de su captura y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Un hombre se tatuó la primera foto de Nicolás Maduro capturado.

En medio del torbellino informativo tras la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero en medio de una operación militar, una imagen comenzó a circular como pólvora en las últimas horas en las redes sociales: el tatuaje de un hombre que decidió inmortalizar en su piel la escena del rostro del exmandatario detenido.

El gesto, tan inesperado como provocador, convirtió la coyuntura internacional en tendencia viral, y ha generando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Las reacciones no tardaron. Para algunos usuarios, el tatuaje es una obra de arte político y una forma extrema de documentar la historia reciente.

Para otros, se trata de una excentricidad sin precedentes, digna de memes y bromas. “Esto es historia pura”, “Que gran tatuador el que le hizo eso”; “ni Diomedes se atrevió a tanto”, o “Está arrechisimo. Pero ni preso me tatuó a Maduro”, ironizaron otros internautas.

Memes y viralidad sin freno tras captura de Nicolás Maduro La imagen ha generado miles de interacciones, reinterpretaciones gráficas y debates sobre los límites entre expresión personal y provocación política, donde usuarios de múltiples plataformas compartieron su visión del acontecimiento con creatividad, humor y amplia participación digital.