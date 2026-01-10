10 de enero de 2026 - 10:13

Se tatuó la primera foto de Nicolás Maduro capturado y las redes explotaron

Un hombre se tatuó la imagen del dictador venezolano en el momento de su captura y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Por Alejo Zanabria

Para otros, se trata de una excentricidad sin precedentes, digna de memes y bromas. “Esto es historia pura”, “Que gran tatuador el que le hizo eso”; “ni Diomedes se atrevió a tanto”, o “Está arrechisimo. Pero ni preso me tatuó a Maduro”, ironizaron otros internautas.

Nicolás Maduro
Memes y viralidad sin freno tras captura de Nicolás Maduro

La imagen ha generado miles de interacciones, reinterpretaciones gráficas y debates sobre los límites entre expresión personal y provocación política, donde usuarios de múltiples plataformas compartieron su visión del acontecimiento con creatividad, humor y amplia participación digital.

En cuestión de horas, el tatuaje pasó de ser una curiosidad a un símbolo más del clima de polarización y espectáculo que rodea el caso.

El dibujo, de alto nivel de detalle y con una fuerte carga simbólica, fue interpretado por muchos como una provocadora manifestación artística y política, reflejo del clima de polarización que rodea la figura del mandatario venezolano.

