Las 5 A de la conducción segura

2. Alerta y atento. Al conducir se debe estar siempre alerta y atento al comportamiento de los demás usuarios de la vía, tanto conductores como peatones, y anticipar sus posibles maniobras correctas e incorrectas, para actuar en consecuencia. Mantener la atención en el entorno del sistema del tránsito, todo el tiempo, es fundamental. Para lo cual resulta indispensable no conducir cansado, o bajo el efecto de alcohol o cualquier droga que pueda alterar la capacidad de conducir, y evitar todo tipo de distracciones, en especial, el uso del celular mientras se conduce.

4. Adecuarse a las circunstancias. Es esencial en la conducción segura adecuarse a las circunstancias del tránsito (la hora del día, el flujo del tránsito. etc.), del camino (el estado, los posibles obstáculos, etc.), y del ambiente (los cambios climáticos, lluvia, nieve, niebla, etc.). en especial, la velocidad de circulación, la distancia entre vehículos y los sobrepasos para disminuir riesgos, son atributos del conductor seguro. El apuro y la ansiedad al conducir, intentando sobrepasar de cualquier modo sin esperar las mejores condiciones, acosando a los que van adelante o apurando a los que cruzan a pie, puede ahorrar algunos minutos, pero multiplica la probabilidad un siniestro.