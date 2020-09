Las 4 claves de Marie Kondo para ganar tiempo en el teletrabajo

Más allá del espacio físico donde desarrollamos nuestra actividad, debemos tener en cuenta la organización de todo aquello no tangible que puede fastidiar nuestro orden . Los horarios de reuniones, nuestra lista de contactos, los mails…

Así como quedó demostrado en ¡A ordenar con Marie Kondo!, debemos deshacernos de aquellas cosas que ya no usamos y ocupan un lugar en nuestro ambientes. En esta misma línea, Marie nos aconseja evitar cualquier tipo de excesos, ya que cuando una persona acumula más cosas de las deseadas, el cerero se abruma y puede perder el sentido de control y la capacidad de elegir. “Cuando las personas sienten que ya no tienen el control, comienzan a acumular más cosas no deseadas mientras luchan con un sentimiento de culpa y presión para hacer algo al respecto y se genera un círculo vicioso de desorden cada vez mayor. Así, en el escritorio deben estar solo aquellos pocos objetos necesarios y a ser posible contar con una bandeja de un color que armonice con el entorno para colocarlos”.