Riquelme habló sobre la frustrada llegada de Paredes a Boca: "Tiene abiertas las puertas del club"

Las negociaciones entre el ex Paris Saint-Germain y Juventus con Boca no tuvieron final feliz por discrepancias económicas. Paredes pretendía cobrar lo mismo que Edinson Cavani, el mejor pago del actual plantel, algo que el Consejo de Fútbol no estaba dispuesto a aceptar, por lo que no hubo contacto entre clubes tampoco. Por otro lado, el ex mediocampista con paso por el Villarreal de España, se ocupó de alejar los rumores acerca de una posible grieta en su relación con el futbolista de 30 años.